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徐衣显主持召开专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 08:38

徐衣显主持召开专题会议
运用市场方式创新打造一流节会品牌
实施梯度培育助力企业更好更快发展　

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究第40届中国洛阳牡丹文化节和第四届世界古都论坛筹备、企业小升规规改股股上市等工作。

　　会议研究了第40届中国洛阳牡丹文化节和第四届世界古都论坛筹备工作。徐衣显强调，今年是党的二十大召开之年，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键一年，办好牡丹文化节和世界古都论坛对重塑古都风貌、提升城市形象、促进经济社会发展、重振洛阳辉煌具有重要意义。各级各相关部门要提升政治站位、强化使命担当，坚持以创新为引领，以市场化运作为导向，精选节会主题，突出品牌打造，植入洛阳题材，做好内外衔接，完善疫情防控措施，细化深化活动方案，高水平策划一批具有颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费的精品活动，增强节会创新性、时代性、互动性，打造更有内涵、更富特色、更具影响的洛阳城市节会品牌。

　　徐衣显指出，促进“个转企、小升规、规改股、股上市”有利于培育企业成长、壮大企业规模、提升企业能级，推进我市各类市场主体做大做强。他强调，要用好用足相关政策，学习借鉴外地先进经验，结合我市实际，研究出台推进个转企小升规规改股股上市具体意见和入规保规返规支持政策，双管齐下、双向发力，正向鼓励、反向督促，既要保障企业合法利益，也要用好奖惩措施，确保年内“四板”挂牌企业数量达到500家、“十四五”期间推动上市26家。要强化数据链接，以信用为基、服务为本，搭建智慧金融服务平台，实现信用信息平台与金服平台互联共享，优化中小微企业金融服务生态。

　　李新建、魏险峰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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