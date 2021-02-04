洛阳市妇联负责人慰问王珊珊家人

8日上午，市妇联及涧西区妇联负责人前往王珊珊家中，慰问她的家人。

8日上午，市妇联及涧西区妇联负责人前往王珊珊家中，慰问她的家人。

“珊珊爸妈，祝贺你们！感谢你们培养出这么优秀的女儿！”市妇联负责人向王珊珊父母表示祝贺与感谢，并送上慰问品与鲜花。接过鲜花的珊珊父母眉眼含笑，谈起了女儿的成长经历。王珊珊的足球启蒙教练耿宏杰分享了王珊珊童年的训练情况：“这个小姑娘比男孩子还厉害，能拼能抢。”

王珊珊的父亲王瑞金说，珊珊的成功离不开洛阳父老乡亲的支持，“我们全家将带着大家的期盼，继续做珊珊的坚强后盾，陪伴她走得更远。”(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠)