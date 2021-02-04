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王珊珊向家乡父老乡亲致谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 08:38

　　中国女足勇夺亚洲杯冠军振奋人心！8日，中国女足队长、洛阳姑娘王珊珊专门录制了视频，对洛阳人民的深情厚谊表示感谢。

　　“在此，我想感谢河南省和洛阳市的父老乡亲对我的支持和关心。你们的祝福，我都看到了，也记在心里……”视频中的王珊珊一身中国红，英姿飒爽。她说，将继续努力，打好每一场比赛，为国争光，为河南争光。

　　当天，省体育局、省妇联、市政府联合发贺电，向中国女子足球队以及王珊珊表示热烈祝贺，并致以崇高的敬意。贺电中写道，王珊珊敢打敢拼，展现了新时代巾帼风采，为中国女足勇夺桂冠发挥了积极作用，更加激发了中原儿女建设现代化河南的奋斗热情。祝愿中国女足姑娘们再接再厉，继续发扬优良传统，保持昂扬斗志，为祖国和人民争取更大的荣誉！(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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