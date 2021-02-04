王珊珊：“踢球的女孩都有一股不服输的劲儿”

“‘瑰冠’归来，欢迎回家！”2月7日晚，中国女足姑娘们载誉而归，数十万网友“云接机”，向英雄致敬。

编者按

在刚刚结束的女足亚洲杯赛上，中国姑娘们的卓越表现让国人振奋。在中国女足队伍中，32岁的队长王珊珊冲锋在前，带领球队克难攻坚，最终勇夺冠军，她也以上佳表现当选本届女足亚洲杯赛最有价值球员。今起，本网推出系列报道，为您“解码”这名洛阳姑娘的足球之路。

2月6日，王珊珊（前左）在颁奖仪式上接过奖杯 （新华社发）

“‘瑰冠’归来，欢迎回家！”2月7日晚，中国女足姑娘们载誉而归，数十万网友“云接机”，向英雄致敬。

在本届亚洲杯半决赛、决赛中，作为队长的王珊珊接连在最后关头挺身而出，带领球队上演绝杀，为国人奉上两场史诗级的惊天逆转。不畏强敌，坚韧不拔，永不放弃……中国女足这些宝贵的精神传承，同样也是王珊珊近20年足球生涯的生动写照。

“踢球的女孩都有一股不服输的劲儿。”这是此前接受媒体采访时王珊珊的独白。

1990年，王珊珊出生于洛阳，10岁进入涧西区东升三小排球队，遇上了自己的“伯乐”——教练耿宏杰。

“她的身体素质出众。越是竞争激烈的比赛，她越来劲儿。”耿宏杰说，看到王珊珊的足球运动天赋后，他把王珊珊推荐至市足球学校，在教练员李海燕的指导下接受足球训练。

在这里，王珊珊的特长得以充分施展。她不服输的性格，连男队员都心生敬畏。

李海燕说，为锻炼基本功，提升对抗能力，每次训练赛，王珊珊都和身高体壮的男队员较量。面对三四个人的凶狠围抢，她毫不畏惧，以顽强硬朗的作风，屡屡杀出重围，攻城拔寨。

14岁那年，技术日臻完善的王珊珊被选拔进北京一家体校接受系统训练。随后，她入选天津女足，踏上职业联赛赛场。2012年，因为表现优异，她入选女足国家队，开启了为国拼搏的征程。

在本届亚洲杯决赛的颁奖典礼上，当王珊珊领取赛会MVP和冠军奖杯的时候，很少有人会注意到她右膝盖上厚厚的肌贴，那是多年征战留下的印记。“姐姐腿上有积液，需要定期抽出。她的苦，别人不知道。”王珊珊的弟弟王晨说。

这些年，王珊珊一路与伤痛相伴，可伤痛无法阻挡她顽强拼搏的脚步。

在2012年的足协杯决赛上，王珊珊3次受伤，3次被抬到场外治疗，3次忍痛重返赛场，帮助天津女足夺冠。“我是流着眼泪看完比赛的，姑娘非常坚强。”回忆起往事，王珊珊的父亲王瑞金眼圈红了。

在2016年3月的奥运会预选赛上，王珊珊头球破门，助中国队1∶0击败韩国队，时隔8年重返奥运会舞台。可因为在预选赛中受伤，王珊珊不得不休战4个月，刚刚伤愈就迎来了奥运会正赛。

“当时的心情有点复杂，毕竟训练不系统，也没调整至最佳状态。”王珊珊说，不过她坚定信心，全力以赴，最终中国队杀入八强，创下近3届奥运会中国女足的最好成绩。

不到最后一刻，永不放弃。在关键比赛中进球、助攻，在危急关头力挽狂澜，这样的经典时刻，在王珊珊的足球生涯中还有不少：2015年女足世界杯，她的唯一进球，把中国队送进八强；2018年亚运会，凭借她的一锤定音，中国队挺进决赛；2020年奥运会预选赛，又是她在第103分钟的助攻，帮中国队搭上奥运末班车。

20年拼搏，一朝登顶。在本届女足亚洲杯决赛后接受采访时，王珊珊动情地说：“这座沉甸甸的奖杯是对她和全体队员努力付出的肯定，中国女足在这届亚洲杯比赛中展示了真正的实力和团结精神，我现在感觉特别自豪！”（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）