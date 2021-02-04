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洛阳城市区今年将提质40个社区体育公园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 08:24

　　开栏语

　　眼下，我们已过完春节假期回到岗位，为自己的事业开新局。个人如此，城市的发展亦如此。今起，我们推出《2022年喜看咱家门前这些新变化》栏目，带您看看那些跟每个家庭息息相关的民生工程，聊聊咱家门前将发生的变化和咱将过上的更有品质的幸福生活。

龙瑞社区新建成投用的体育公园成为居民休闲健身的新去处

　　在棋牌广场上，象棋爱好者们屏息凝神，两两对弈；在儿童乐园里，孩子们尽情玩耍，笑声不断；在篮球场上，追风少年们抢球投篮，青春洋溢……刚过去的春节假期，洛龙区厚德园社区体育公园人气爆棚，刚开放，就成了周边居民休闲健身的好去处。

　　厚德园社区体育公园在洛龙区市府东街与古城快速路交叉口南侧，占地7.7万平方米，今年春节前完成改造提升，正式对市民开放。

　　这个改造一新的社区体育公园充满运动元素，红黄蓝三色塑胶地面防滑且有弹性，能减少运动伤害。智慧跑道、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、网球场、毽球场一应俱全，还增加了沙池、滑梯、秋千等儿童游乐设施，无论是老人、年轻人还是孩子，都能在这里找到适合自己的运动娱乐项目。

　　“公园整体规划不错，尤其是新铺的塑胶地面非常好。”洛报融媒记者在公园里采访时，遇到了正在打拳的郭先生，他就住在对面小区里，对家门口这个改造一新的公园十分满意。

　　厚德园社区体育公园是洛龙区首批建设的12个社区体育公园之一，在洛宜路附近的龙祥社区体育公园也在今年春节前建成开放。记者在龙祥社区看到，新建的社区体育公园虽然面积不大，但乒乓球场、羽毛球场和篮球场等大众体育设施都有，原本的水泥地面也变成了塑胶的。

　　“这个公园非常受欢迎，晚上来这儿打球得排队。”居民刘女士正在陪母亲打乒乓球，她说母亲的记忆力有些减退，只要有时间，她就会带母亲来这里打球，锻炼老人的反应能力。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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