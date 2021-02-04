助力文明创建 洛阳将设礼让斑马线“红黑榜”

礼让斑马线，交通助文明。8日，洛阳市交警支队曝光了一批不礼让斑马线的机动车辆，这些车辆多为私家车，公交车礼让斑马线上交的“文明答卷”分数仍旧最高。此次“黑榜”曝光为今年力度较大的一次，市交警支队相关负责人表示，为助力城市文明创建，今年，交警部门将加大抓拍及曝光力度，对违法车辆予以处罚。

礼让斑马线，交通助文明。8日，洛阳市交警支队曝光了一批不礼让斑马线的机动车辆，这些车辆多为私家车，公交车礼让斑马线上交的“文明答卷”分数仍旧最高。此次“黑榜”曝光为今年力度较大的一次，市交警支队相关负责人表示，为助力城市文明创建，今年，交警部门将加大抓拍及曝光力度，对违法车辆予以处罚。

由洛阳市创建办、洛阳市文明办、洛阳市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”之“送你一朵小红花”活动仍在进行，凡文明驾驶机动车，自觉礼让斑马线的机动车驾驶员，都有机会获得“小红花”车贴，贴有“小红花”车贴的机动车将在我市多个领域享受福利。

“在鼓励广大驾驶员文明驾驶、争做‘小红花’司机的同时，我们也将在文明洛阳和洛阳交警这两大官方公众号上，定期曝光不礼让斑马线的车辆。”市创建办相关负责人说，“礼让曝光”将分为“红榜”和“黑榜”两部分，“红榜”为主动礼让行人的机动车辆，这些车辆也将成为我市“小红花”车贴的首批拥有者，“对‘黑榜’上不礼让斑马线的车辆，除交警部门予以依法处罚外，还将受到舆论更严格的监督。”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 陈志强）