万人助万企，洛阳这项工作获全省通报表扬

记者8日从洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室获悉，在7日召开的全省“万人助万企”活动推进会议上，洛阳市被省委省政府通报表扬。

记者8日从洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室获悉，在7日召开的全省“万人助万企”活动推进会议上，洛阳市被省委省政府通报表扬。

当日全省会上宣读的《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于表扬2021年度全省“万人助万企”活动优秀集体的通报》指出，洛阳等9个省辖市此项工作获评优秀，给予通报表扬。

去年下半年以来，洛阳市坚持把开展“万人助万企”活动作为稳定经济基本盘的有效抓手、作为推动高质量发展的长久之策，牢固树立“服务企业就是服务发展大局”的理念，千方百计帮助各类企业解难题、挖潜力、增效益，解决了一批困扰企业的实际问题，有力助推了企业生产经营，提升了企业家的发展信心，总体取得明显成效。

在实际工作中，洛阳坚持市县联动、上下协同，34名市级领导分包203家市级重点企业，示范带动市县两级1252名干部联系分包1632家重点企业，下沉一线、贴身服务，在全市形成了大抓产业、大抓企业、大抓项目的浓厚氛围。在市县两级联动建立“两库一台账”(助企干部库、重点企业库、问题台账)，落实企业问题“点办理、批处理”机制，实现企业问题“现场解决—分级协调—专班交办—督查反馈”全流程办理，共收集企业问题3416个，办结3384个，办结率99.1%。

洛阳市助企办相关负责人表示，今年将紧紧围绕省委省政府推动“万人助万企”活动“八个深化”的部署要求，在帮扶精准度上下功夫，着力提高帮扶效果，强化助企干部能力作风建设，持续抓好企业问题“点办理、批处理”，加大企业问题办理力度，持续优化营商环境，进一步增强市场主体发展信心和活力，不断提升企业获得感满意度，更好服务洛阳全市经济社会发展大局。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 来瞻）