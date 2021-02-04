剪纸版“冰墩墩”来了！

随着北京冬奥会开幕，吉祥物“冰墩墩”一跃成为冬奥会“顶流”，可谓“一墩难求”，爱而不得的人们纷纷动手自制“冰墩墩”。8日，洛阳职业技术学院教师、洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞创作完成了剪纸版的“冰墩墩”和“雪容融”，其中还融入了洛阳元素。

随着北京冬奥会开幕，吉祥物“冰墩墩”一跃成为冬奥会“顶流”，可谓“一墩难求”，爱而不得的人们纷纷动手自制“冰墩墩”。8日，洛阳职业技术学院教师、洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞创作完成了剪纸版的“冰墩墩”和“雪容融”，其中还融入了洛阳元素。

王飞介绍，在创作时他选用了经典的红金配色。红色是剪纸最常用的颜色，象征着喜庆、吉祥。为了给作品增添层次感，他选用泥金纸剪出了“冰墩墩”和“雪容融”的形象。其中，“冰墩墩”的身后是一个巨大的雪花，“雪容融”的身后则是咱们洛阳人最熟悉的牡丹花。

“剪纸讲究线线相连，在创作时，为了更好凸显熊猫的可爱、呆萌，在眼睛部位我选用了拼贴的方法，所以‘冰墩墩’实际上是有好几层拼出来的。”王飞说。

在王飞看来，作为非物质文化遗产的剪纸技艺离我们的日常生活并不遥远，只要持续创新传播理念和手段，传统剪纸也能潮起来。如果你还没有买到“冰墩墩”，不妨拿起剪刀自己动手剪一个吧。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）