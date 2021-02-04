8日，记者从洛阳市人民政府侨务办公室(简称市侨办)获悉：洛阳市2022年中招归侨侨眷考生身份确认今起开始办理。

8日，记者从洛阳市人民政府侨务办公室(简称市侨办)获悉：洛阳市2022年中招归侨侨眷考生身份确认今起开始办理。

办理条件

1.归侨、华侨子女、归侨子女考生；侨眷考生。

2.考生本人不是侨眷，但其父母一方具有侨眷身份，且获得省部级以上荣誉称号。

3.外籍华人和港澳同胞居住在河南省的眷属考生，参照执行。

提交材料

1.考生的《河南省归国华侨证》或《河南省侨眷证》；

2.居民身份证或户口簿；

3.学生证或个人就学情况说明1份；

4.个人诚信声明书1份。

(以上材料均需原件)

考生本人不是侨眷，但其父母一方具有侨眷身份，且获得省部级以上荣誉称号的，还需提供父母的《河南省侨眷证》、省部级以上荣誉证书或文件、考生的出生证明或亲属关系材料。荣誉称号的认定按照有关规定执行。

非河南户籍的归侨侨眷考生，须提交户籍所在地同级侨务部门证明(作用同材料1)，再按上述要求申报。

●符合条件、通过审核的考生，由市侨办出具《洛阳市归侨侨眷考生证明信》。证明信当年有效。

●办理时间、地址及电话

办理时间:2022年2月8日至5月18日

办理地点：市委统战部727A房间(洛龙区开元大道228号市党政办公大楼7楼东)

咨询电话：63920963

（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 吴正明）