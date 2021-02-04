路遇民房起火 城管队员变身“救火卫士”

7日，洛阳市西工区一居民小区内民房起火，居民向在附近巡逻的城管队员求助，大家奋不顾身协力灭火。

7日，洛阳市西工区一居民小区内民房起火，居民向在附近巡逻的城管队员求助，大家奋不顾身协力灭火。

当天11时30分左右，西工区城管局停车秩序大队洛北中队队员刘飞虎和赵泽政在行署路巡逻时，有群众上前求助称，他所在小区有间民房起火，火势蔓延较快，希望城管队员能帮忙灭火。刘飞虎和赵泽政一边往小区里跑，一边用对讲机联系附近同事前来支援。

洛北中队的办公地点离起火小区只有200多米远。得知出现火情，中队长郭正兵等6人立即带着灭火器赶到小区，他们边疏散群众，边想办法灭火。

“起火的是一间闲置民房，没人居住，但离居民楼很近，只隔了两三米。”郭正兵说，他们带来的灭火器不够用，小区居民便从家里拿来水盆、水桶，也加入灭火队伍。大家齐心协力，用了20多分钟把火扑灭，避免了人员受伤和更多财物受损。一下子出现这么多城管队员救火，见他们一个个“灰头土脸”，现场群众深受感动，连说谢谢。

“路遇火灾出手相助，是全市城管系统转变作风、为民服务的体现。”洛阳市城管局有关负责人表示，近年来，该局持续开展“强基础、转作风、树形象”行动，要求全市城管系统加强队伍建设，全面提升为民服务水平，打造人民满意的城管形象。行动开展以来，全市城管队伍的政治素质、管理水平、执法能力和服务质量得到明显提升，获得群众的认可和称赞。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 崔文青 文/图/视频)