“十四五”期间，涧西区计划建设三所中小学

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：“十四五”期间，涧西区计划建设几所中小学？位置都在哪里？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：“十四五”期间，涧西区计划建设几所中小学？位置都在哪里？

涧西区教体局回复：“十四五”期间，涧西区2022年将重建西苑路实验小学，位于西苑路与武汉路交叉口东南；2024年计划新建一所小学一所初中，位于西环路尤东安置房北侧；2025年计划新建一所小学，位于蓬莱路与龙裕路交叉口西南。

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