洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

15名未成年人被骗28万余元 警方紧急提醒：家长要警惕这类网络诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.08 17:05

　　“春节期间，我辖区发生多起涉及网络游戏的电信网络诈骗案件。”8日，涧西警方发布紧急提醒，广大家长要关注孩子使用手机情况，保护好手机及支付账户密码，以免造成损失。

　　7日12时许，一名家长带着8岁的女儿，急匆匆赶到洛阳市公安局涧西分局反诈中心报警，女儿用手机玩游戏时被骗12109元。

　　民警详细询问了解到，当天8时许，小女孩在家用她妈妈的手机玩游戏时，一个游戏玩家在游戏中联系她，称要送她三套游戏皮肤或游戏饰品。在对方利诱之下，小女孩添加对方QQ为好友，并在对方的引导下，用其妈妈支付宝先后向对方提供的收款二维码支付了999元、3333元、4444元、3333元。随后，对方又引导她将妈妈的支付宝账号注销，导致无法提供对方账号。

　　无独有偶，2日10时许，一位家长带着13岁的孩子到涧西分局报警，孩子当天在快手上收到一个免费送游戏皮肤的视频，并主动添加了视频上留的QQ号。对方在QQ中称孩子的微信被冻结，威胁让孩子转款，否则就将“报警起诉”。孩子因害怕就按照对方要求，使用其妈妈的支付宝，向对方提供的收款二维码多次转款，共计转款95835元。

民警分析研判电诈警情

　　“春节7天假期，我们共接到涉及网络游戏的电信网络诈骗警情15起，受害人均是未成年人。”涧西分局反诈中心民警杨爱霞介绍，这些案件中，骗子以买装备、买游戏账号、送游戏皮肤以及在抖音、快手上发送明星签名照等方式引诱受害人，继而实施诈骗，受害人累计被骗28万余元。

　　警方提醒：每年寒暑假都是涉未成年人电信网络诈骗案件的高发期，家长在日常生活中要多与孩子交流沟通，有针对性地对孩子进行反诈防诈教育，提高孩子的识骗防骗能力，避免孩子落入不法分子的圈套。同时，家长要多关注孩子使用手机情况，给微信、支付宝等移动支付工具设置较为复杂的密码并定期更换，避免造成损失。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今年将实施“三大改造”重点项目4...
  • 8日起，洛阳取消洛龙区一处临时核酸检...
  • 全市“万人助万企”活动推进会召开
  • 未来三天洛阳以多云天气为主 气温缓慢...
  • 情侣吵架男子推窗跳楼 民警奋力一扑将...
  • “马士基·阿特斯”铁海联运专列从洛阳...
  • 伊川县加大在急难险重一线锻炼、识别...
  • 洛阳交通运输集团各汽车站全面恢复正...
  • “珊”耀亚洲 相信永不服输的力量
  • 万家团圆时，洛阳5名感染防控专家仍坚...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    奖！补！代办！洛阳这...
    人勤春来早 牡丹管理忙
    “马士基·阿特斯”铁海...
    春运返程高峰 保障旅客...
    精彩热帖

    红梅点点傲寒冬

    勇成摄影 年味老城

    狮子腾飞闹新春

    王城灯美人如潮
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605