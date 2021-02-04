15名未成年人被骗28万余元 警方紧急提醒：家长要警惕这类网络诈骗

“春节期间，我辖区发生多起涉及网络游戏的电信网络诈骗案件。”8日，涧西警方发布紧急提醒，广大家长要关注孩子使用手机情况，保护好手机及支付账户密码，以免造成损失。

“春节期间，我辖区发生多起涉及网络游戏的电信网络诈骗案件。”8日，涧西警方发布紧急提醒，广大家长要关注孩子使用手机情况，保护好手机及支付账户密码，以免造成损失。

7日12时许，一名家长带着8岁的女儿，急匆匆赶到洛阳市公安局涧西分局反诈中心报警，女儿用手机玩游戏时被骗12109元。

民警详细询问了解到，当天8时许，小女孩在家用她妈妈的手机玩游戏时，一个游戏玩家在游戏中联系她，称要送她三套游戏皮肤或游戏饰品。在对方利诱之下，小女孩添加对方QQ为好友，并在对方的引导下，用其妈妈支付宝先后向对方提供的收款二维码支付了999元、3333元、4444元、3333元。随后，对方又引导她将妈妈的支付宝账号注销，导致无法提供对方账号。

无独有偶，2日10时许，一位家长带着13岁的孩子到涧西分局报警，孩子当天在快手上收到一个免费送游戏皮肤的视频，并主动添加了视频上留的QQ号。对方在QQ中称孩子的微信被冻结，威胁让孩子转款，否则就将“报警起诉”。孩子因害怕就按照对方要求，使用其妈妈的支付宝，向对方提供的收款二维码多次转款，共计转款95835元。

民警分析研判电诈警情

“春节7天假期，我们共接到涉及网络游戏的电信网络诈骗警情15起，受害人均是未成年人。”涧西分局反诈中心民警杨爱霞介绍，这些案件中，骗子以买装备、买游戏账号、送游戏皮肤以及在抖音、快手上发送明星签名照等方式引诱受害人，继而实施诈骗，受害人累计被骗28万余元。

警方提醒：每年寒暑假都是涉未成年人电信网络诈骗案件的高发期，家长在日常生活中要多与孩子交流沟通，有针对性地对孩子进行反诈防诈教育，提高孩子的识骗防骗能力，避免孩子落入不法分子的圈套。同时，家长要多关注孩子使用手机情况，给微信、支付宝等移动支付工具设置较为复杂的密码并定期更换，避免造成损失。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）