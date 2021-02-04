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河南省民主法治示范村（社区）出炉 洛阳市19个村（社区）榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.08 17:09

　　8日，记者从洛阳市司法局获悉，河南省司法局、河南省民政厅日前命名了一批河南省民主法治示范村(社区)，洛阳市19个村(社区)榜上有名。

　　去年以来，洛阳市按照法治创建“四级联创、下管两级”的部署要求，市重点抓乡镇(街道)、县抓村(社区)，深入开展基层法治创建，开展“法治县”“法治乡镇(街道)”“民主法治村(社区)”以及“品牌化”法治文化阵地创建评选活动，建成了不同类型、不同特色、不同规模的基层法治文化阵地，完善了“法律明白人”四级培养机制，巩固普法宣传成果，推进基层法治建设，有力服务了乡村振兴。

　　洛阳市此次被命名为河南省民主法治示范村(社区)的村(社区)为：

　　洛阳市涧西区重庆路街道三社区

　　洛阳市西工区邙岭路街道黎明社区

　　洛阳市老城区西南隅街道公园巷社区

　　洛阳市洛龙区翠云路街道龙祥东社区

　　洛阳市瀍河回族区塔湾街道机车社区

　　洛阳市偃师区高龙镇高崖村

　　洛阳市孟津区城关镇丁庄社区

　　洛阳市龙门石窟世界文化遗产园区龙门石窟街道河东社区

　　洛阳市辛店街道太后庄社区

　　新安县石寺镇西沟村

　　洛宁县兴华镇董寺村

　　洛宁县兴华镇沟门村

　　宜阳县城关镇沈屯社区

　　宜阳县赵保镇龙王庙村

　　栾川县庙子镇高崖头村

　　嵩县饭坡镇沙坡村

　　伊川县河滨街道李圪垱社区

　　汝阳县十八盘乡斜纹村

　　汝阳县城关镇河西社区 （洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 尚剑玲）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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