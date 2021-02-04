河南省民主法治示范村（社区）出炉 洛阳市19个村（社区）榜上有名

8日，记者从洛阳市司法局获悉，河南省司法局、河南省民政厅日前命名了一批河南省民主法治示范村(社区)，洛阳市19个村(社区)榜上有名。

8日，记者从洛阳市司法局获悉，河南省司法局、河南省民政厅日前命名了一批河南省民主法治示范村(社区)，洛阳市19个村(社区)榜上有名。

去年以来，洛阳市按照法治创建“四级联创、下管两级”的部署要求，市重点抓乡镇(街道)、县抓村(社区)，深入开展基层法治创建，开展“法治县”“法治乡镇(街道)”“民主法治村(社区)”以及“品牌化”法治文化阵地创建评选活动，建成了不同类型、不同特色、不同规模的基层法治文化阵地，完善了“法律明白人”四级培养机制，巩固普法宣传成果，推进基层法治建设，有力服务了乡村振兴。

洛阳市此次被命名为河南省民主法治示范村(社区)的村(社区)为：

洛阳市涧西区重庆路街道三社区

洛阳市西工区邙岭路街道黎明社区

洛阳市老城区西南隅街道公园巷社区

洛阳市洛龙区翠云路街道龙祥东社区

洛阳市瀍河回族区塔湾街道机车社区

洛阳市偃师区高龙镇高崖村

洛阳市孟津区城关镇丁庄社区

洛阳市龙门石窟世界文化遗产园区龙门石窟街道河东社区

洛阳市辛店街道太后庄社区

新安县石寺镇西沟村

洛宁县兴华镇董寺村

洛宁县兴华镇沟门村

宜阳县城关镇沈屯社区

宜阳县赵保镇龙王庙村

栾川县庙子镇高崖头村

嵩县饭坡镇沙坡村

伊川县河滨街道李圪垱社区

汝阳县十八盘乡斜纹村

汝阳县城关镇河西社区 （洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 尚剑玲）