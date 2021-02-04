东方红农耕博物馆获批全国首批科普教育基地

今日，记者从中国科协办公厅发布的2021-2025年全国科普教育基地第一批认定名单获悉，东方红农耕博物入选，公示期将于11日结束。

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今日，记者从中国科协办公厅发布的2021-2025年全国科普教育基地第一批认定名单获悉，东方红农耕博物入选，公示期将于11日结束。

东方红农耕博物馆于2011年4月正式开馆，分上下两层，共八个展厅，是中国第一座以现代农耕为主题的博物馆。近年来，东方红农耕博物馆策划开展了一系列爱国主义教育活动及研学实践活动，与当地政府合作开展了“万名中小学生走进大国工业”、“走进大国工业，重塑民族自信”等爱国主义主题教育活动等。

据介绍，该馆已于7日开馆。开放时间：周一至周五，上午8：00至11：00，下午2：00至5：00。按照相关防疫要求，市民入场配合工作人员进行体温检测和健康码、行程码查验等。来自或途经疫情中、高风险地区的观众，须持48小时内核酸检测阴性证明，方可进入馆。

据悉，此次入选的还有洛阳龙门海洋馆、洛阳市隋唐城遗址植物园。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张迎）