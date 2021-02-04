洛宁人康安温种烟种出好生活——老康种烟 日子小康

到了正月初七，老康一家仍是喜气洋洋的，用他的话说，叫“人逢喜事精神爽”。问他为啥？“冬天雪下了几层，烟田墒好了，虫也都冻死了，今年肯定丰收，你说美不美？”

到了正月初七，老康一家仍是喜气洋洋的，用他的话说，叫“人逢喜事精神爽”。问他为啥？“冬天雪下了几层，烟田墒好了，虫也都冻死了，今年肯定丰收，你说美不美？”

老康名叫安温，今年52岁，家住洛宁县东宋镇下宋村二组。返乡种烟多年，老康一直踏踏实实，肯学肯干，给一家人换来了小康日子——2020年，老康手里还只有20亩烟叶，净收入是7万元。到了去年，他的50亩烟叶净挣16万，在十里八乡都成了名人，家里7口人靠着烟叶摘了贫困帽子，孩子们也相继成家立业……

和大家说起这些年自家日子的变化，老康就想起来2013年的事儿：那时候老康还是个外出务工人员，到年底一算账立马蔫儿了——背井离乡顾不了家不说，没日没夜干了一年也没挣住啥钱。咋办？回老家当烟农，现在品种、技术、政策都好，肯定中！

其实老康不算外行，老父亲曾经种植烟叶15年，给了他很大影响，他自己出去打工之前也种过几年烟，不过那时候主要心思没放在这上边，属于“捎带着种”。这次返乡可不一样，他准备当职业烟农，以后把根儿都扎在烟田里。

以前的经验还在，关键是心态变了，老康不光能吃苦耐劳，还善于总结经验，最主要的是他懂“解放思想”——他性子倔，但不是死心眼儿，明白“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”的道理。

那些年，老家大部分烟农不太在意烟叶品种好坏的影响，还是习惯根据种烟经验，粗线条思维导致效益低下。管当地烟田的中河烟站根据工业需求，结合当地实际大力推广江苏中烟指定品种秦烟96。

“耐肥性强、抗性强、耐成熟、易烘烤。”说起新品种，老康赞不绝口。当时，站上天天派人入户宣传，老康听得仔细，响应得也快，还当起了义务宣讲员，带动了不少烟农。到了2021年，当地新品种种植率达到99%，高于全县水平，老康也成了“明星乡”的“明星烟农”。

去年雨水多，烟叶采摘烘烤时间随之变得集中，当地出现了“用工难”问题，老康也受到影响，在烟站和当地政府的帮助下，他和不少烟农选择到外乡雇工，还经常参加烟叶烘烤培训班，没事就找技术员请教。值得一提的是，老康还是当地最早使用机械化耕作和无人机打药的烟农……

“烟叶收购价钱一直在涨，烟草部门和政府的补贴力度也不小，关键是咱得坚持。”老康说，他计划今年把烟叶种植面积扩大到60亩，好好种烟，让日子再好点。(蔡璐 王世宇)④