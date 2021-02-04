今晚开演！赏“千年绝技” 享视觉盛宴

新年到，乐逍遥，过了立春盼元宵。自2022隋唐新春游园会暨民俗灯会启幕以来，洛阳隋唐城遗址植物园人气爆棚，吸引诸多游客赏灯观演、共贺新年。

新年到，乐逍遥，过了立春盼元宵。自2022隋唐新春游园会暨民俗灯会启幕以来，洛阳隋唐城遗址植物园人气爆棚，吸引诸多游客赏灯观演、共贺新年。今晚，园区将迎来2022年首次打铁花、火龙舞表演，营造红火的新年氛围，为游客带来更加狂放、绚烂、热烈的视觉盛宴。

打铁花是河南省仅存的大型民间传统烟火，也是国家级非物质文化遗产，有“民间焰火之最”“中原文化奇葩”等美誉，至今已有千余年历史。据园区相关负责人介绍，即将开演的打铁花、火龙舞由来自开封的非遗传承人团队倾力打造，即日起至2月16日每日20时，游客可以在园区外来园广场尽情欣赏。值得一提的是，今日19时还将“加演”一场，感兴趣的朋友可提前前往，一探究竟。

除了打铁花、火龙舞，洛阳隋唐城遗址植物园还将在原有高人气表演的基础上，创新推出紧贴节日氛围、迎合更多年轻人喜好的表演，涵盖民俗展示、歌舞戏曲、童话剧、创意IP巡游等。春节假期期间，不少节目已陆续揭开面纱，收获游客诸多好评，烤乳鸽、臭豆腐、月亮馍等特色小吃也成了观演“调味剂”。“不仅表演好看，好吃的还多，游园特别舒心。”游客张先生说。