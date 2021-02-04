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未来三天洛阳以多云天气为主 气温缓慢回升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.02.08 09:06

　　昨天是节后上班第一天，天气晴好。这个虎年，愿好天气带给大家好心情。

　　今天是农历正月初八，中国民间传说正月初八是谷子的生日，称“谷日节”，这天天气晴朗，则预示这一年稻谷丰收。

　　“谷日节”当日，家长可带着孩子到乡村田野，向孩子介绍农业知识，让孩子观看各种越冬作物的长势，亲近农业，帮助孩子树立重视农业、爱惜粮食的意识，同时帮助孩子建立爱护生态环境的价值观。

　　正月初八也被称为“顺星节”，据说通过这一天可以预知一年运气。中国民间取“八”字的读音，将正月初八演变成了“敬八仙节”，一些地方还有习俗，正月初八这一天出门游玩，俗称“游八仙”。值得一提的是，眼下，一些习俗已经鲜为人知。

　　幸福是奋斗出来的，一年之计在于春，一日之计在于晨，在农历虎年的开始，我们都要继续奋斗，向着美好的未来进发。

　　来看一下天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天我市以多云天气为主，前期气温缓慢回升，中后期受冷空气影响，气温有所下降；11日受低槽东移影响，有一次雨雪天气过程，气温也将有所下降，大家需注意保暖。

　　具体预报如下——

　　●今天阴天转多云，偏东风转偏北风2级到3级，气温-4℃到7℃

　　●明天(周三)多云到晴天，偏南风2级到3级，气温-4℃到9℃

　　●10日(周四)多云到阴天，夜里偏南部分地区转小雨雪，气温-1℃到9℃

　　●11日(周五)阴天有小雨雪或小雪，气温-1℃到5℃

　　●12日(周六)阴天到多云，气温-2℃到7℃

　　●13日(周日)多云间晴天，气温-2℃到8℃ （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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