粗心旅客候车时丢失手机 好心旅客捡到后交给警方

随着春节假期的结束，我市各大车站迎来出行高峰，由于旅客携带行李较多，难免会出现丢失物品的情况。

随着春节假期的结束，我市各大车站迎来出行高峰，由于旅客携带行李较多，难免会出现丢失物品的情况。

2月6日13时许，旅客杨女士报警称，她在洛阳火车站乘坐当日的K228次列车前往郑州，上车不久便发现，其新买的手机丢了，手机里存有重要资料。

了解情况后，洛阳站派出所民警根据杨女士的描述，调取监控视频，并前往杨女士候车的区域寻找。巧的是，此时，一名年轻女子来到洛阳站派出所值班室，将她在候车室捡到的一部手机交给民警。

民警经过比对，该年轻女子捡到的手机正是杨女士丢失的那部。随后，民警联系到杨女士的儿子，将手机交给他。

警方提醒广大旅客，在乘车时一定要妥善保管自身的行李物品，贵重物品要贴身存放，谨防被盗窃或遗失。此外，广大旅客捡到他人遗失的物品后，要尽快交还失主或者交给车站工作人员；若将他人物品非法据为己有，将承担相应的法律责任。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李博达 赵成喜）