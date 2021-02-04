2名游客被困“雪山”山顶 30多名救援人员历时8小时成功救人

昨日临近中午，市神鹰救援队偃师大队队长马纪伟才起床。头天晚上，他和30多名队员展开了一场艰难营救——两名游客被困在当地一座山上，山上积雪较厚，他们与当地民警、政府工作人员分兵三路上山搜救，历时8小时成功将人救下。

昨日临近中午，市神鹰救援队偃师大队队长马纪伟才起床。头天晚上，他和30多名队员展开了一场艰难营救——两名游客被困在当地一座山上，山上积雪较厚，他们与当地民警、政府工作人员分兵三路上山搜救，历时8小时成功将人救下。

说起此次救援，马纪伟感慨道：“过程很艰辛。”6日17时30分许，他接到偃师公安分局佛光派出所所长王艳峰的电话，称有2名游客被困在刀背山上，情况不明。他对刀背山并不陌生，该山位于府店镇车李村，山上有一处半开发状态的人造景观“小长城”，颇受游客欢迎。不过，该山地势险要，人到了上面很容易迷路。

马纪伟立即召集32名队员火速赶往现场。他们到达山脚下时，夜幕已经降临，民警、府店镇政府工作人员已在现场等候。马纪伟等人得知，山上手机信号差，民警不清楚被困游客的确切位置。为尽快找到人，马纪伟、民警等30多名救援人员分兵三路上山搜救。

“山上根本无路可走。”马纪伟说，他们借着手电筒的微弱灯光，艰难地探路前行。山上气温低，到处是积雪和结冰，大家抓着地上的植被或石头往上爬，一路上摔倒、磕碰是常事。

马纪伟等人历时4个多小时到达山顶后，通过呼喊找到被困的一男一女2名游客，俩人蜷缩在一处背风的地方等待救援，且出现了失温症状，好在意识清醒。稍微休整后，马纪伟等人搀扶着俩人下山。从当日下午6点上山，到次日凌晨2点，历时8小时，他们终于将俩人成功营救下山。随后，他们让俩人坐进开着空调的车内取暖，并送上热饮。

佛光派出所所长王艳峰说，2名游客是一对情侣，一个家住偃师区，一个家住伊滨区，俩人于当日上午爬山游玩，结果因不熟悉地形被困在上面下不来，只好拨打110报警求助。确认俩人没有大碍后，他们安排将人送回家。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 杨凤轩）