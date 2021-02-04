扎实开展全员学习培训 推动纪检监察工作再上新台阶

7日上午，在收听收看全省纪检监察机关全员学习培训动员会后，我市继续召开相关会议，对进一步做好“能力作风建设年”各项工作、强化全市纪检监察机关全员学习培训等工作进行部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国出席会议并讲话。

7日上午，在收听收看全省纪检监察机关全员学习培训动员会后，我市继续召开相关会议，对进一步做好“能力作风建设年”各项工作、强化全市纪检监察机关全员学习培训等工作进行部署。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国出席会议并讲话。

会议指出，开展全员学习培训是深入推进党史学习教育常态化长效化的实际行动，是全面深化纪检监察干部队伍自身建设提升行动的必然要求。全市纪检监察机关要认真落实省纪委监委部署要求，结合市纪委监委关于“能力作风建设年”的部署，明确任务、精心组织，切实扛牢学习培训责任，确保学习培训取得实效。要做到全员参与、人人争先，通过学习培训切实提升“七种能力”、不断淬炼“七种作风”，深入学习、深入思考、深入领会，把学习培训任务压得更实。要做到学用结合、学以致用，切实把市委和省纪委部署的各项工作落到实处，把学习培训成果用得更好，推动全市纪检监察工作在全国有影响、在全省多出彩、在全市中心大局中有担当。

会议强调，全市纪检监察干部要迅速调整好状态，要以“开局就是决战，起步就是冲刺”的饱满状态投入节后各项工作当中，以德才兼备、纪法皆通的真本领迎风雨、挑重担，以知重负重、攻坚克难的硬作风闯新路、开新局。要持续抓好春节期间的监督预防“治未病”工作，坚持思想从严、监督从严、执纪从严、治吏从严、作风从严，反复提醒、反复教育、反复敲打，对顶风违纪行为严查快办、绝不姑息。要督促各地各部门认真落实疫情防控责任，精准实施防控政策措施，做到思想不松懈、措施不悬空、工作不松劲。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋)