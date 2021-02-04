市人大常委会主任（扩大）会议召开

7日，市十五届人大常委会第51次主任(扩大)会议召开。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

7日，市十五届人大常委会第51次主任(扩大)会议召开。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议原则通过了市十五届人大常委会第三十一次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第三十一次会议于2月8日召开，会期半天。会议建议议程主要有：传达学习习近平总书记春节前夕赴山西看望慰问基层干部群众、在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班开班式上、在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神和2022年新年贺词、习近平总书记近期署名文章，省委书记、省人大常委会主任楼阳生在省十三届人大六次会议闭幕式上的讲话精神，河南省人民代表大会常务委员会工作报告，市委十二届二次全会暨市委经济工作会议精神等；听取和审议关于洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议召开时间的决定(草案)，市十五届人大五次会议主席团和秘书长等四项建议名单(草案)，关于市十五届人大代表出缺和补选情况的代表资格审查报告(草案)；审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告(草案)，关于市十五届人大常委会第二十八次会议有关报告审议意见落实情况的报告；审查市人民政府关于调整2021年国民经济和社会发展计划部分指标的议案；听取和审议人事任免、请辞事项等。会议听取并研究了上述有关事项。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 何燕)