洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“清贫的牡丹”，院士王振义“一生精神的写照”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.08 08:48

　　近日，央视新闻频道播出“走近功勋老人”纪录片《吾家吾国》，其中，中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者王振义引人关注。

　　在节目中，这位98岁高龄的院士将一幅名为《清贫的牡丹》的国画作为自己“一生精神的写照”。这幅画出自我市画家潘海峰之手。

《清贫的牡丹》

　　“要有进取的雄心，像牡丹一样开得热烈，但要对名利看得很淡，所以要做‘清贫的牡丹’。”节目中，面对镜头，老人指着自家客厅墙上挂着的一幅牡丹国画说，这幅画最能反映他的一生：石头里生出牡丹象征着在艰苦的环境中做出成绩，而为牡丹提供养分的是石头周边的土壤，“这又说明我的成绩不属于我一个人，是大家努力的结果”。

　　王振义是中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者。在20世纪80年代，急性早幼粒细胞白血病曾是白血病中最凶险的一种，王振义为解决这一问题，带领团队攻坚克难，奋斗8年，终让急性早幼粒细胞白血病成为人类肿瘤治疗历史上首种可被治愈的肿瘤。为了让更多病人得到救治，王振义一开始就放弃了专利申请，而是将技术公开，让全世界患者受益。在我国，这盒10粒装的治疗白血病的救命药仅售290元，还被纳入医保。人民日报微信公众号曾以《这位院士一个决定，让救命药一盒仅售290元》为题，为王振义点赞。

　　老人甘做“清贫的牡丹”的精神感染了许多人。2012年，上海戏剧学院还以此为题材创作了同名话剧《清贫的牡丹》，用剧作的形式将“牡丹”出身富贵本可以大红大紫、享受荣华，却甘愿将恬淡清雅作为人生志向的心路历程生动展现。

　　59岁的潘海峰在我市书画圈小有名气。2018年初冬，潘海峰的一位医生朋友向他提出请求，希望他能为自己即将过95岁生日的恩师创作一幅牡丹画。在了解到对方的恩师正是王振义院士后，潘海峰开始用心构思。

　　潘海峰说，老人功绩卓著又淡泊名利，于是，他用工笔和写意相结合的手法，将白牡丹生长的位置定于几块朱砂色的大石头周围，“淡雅的白色牡丹，最能表现老人一生甘愿清贫的精神”。

　　“我没想到这幅画会得到王老这么高的评价。”在看到《吾家吾国》王振义院士这期节目后，潘海峰激动万分，他表示，王振义院士不仅读懂了他的创作意图，而且解读得更深刻、更透彻。洛阳牡丹不仅具备雍容华贵的气质，也有淡雅的风骨和坚韧的精神，“在以后的创作中，我将以更开阔的创作思路，创作更多形态的洛阳牡丹”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一大波利好消息！谋划洛阳新机场、改...
  • 洛阳今年将实施“三大改造”重点项目4...
  • 洛阳市高中设计方案联展之丰李学校
  • 开工第一天 元气满满向前冲【高清图】
  • 8日起，洛阳取消洛龙区一处临时核酸检...
  • 全市“万人助万企”活动推进会召开
  • 中国一拖：开足马力 备战春耕
  • 扩散！即日起洛龙区恢复成人疫苗接种
  • 未来三天洛阳以多云天气为主 气温缓慢...
  • 情侣吵架男子推窗跳楼 民警奋力一扑将...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    人勤春来早 牡丹管理忙
    “马士基·阿特斯”铁海...
    春运返程高峰 保障旅客...
    奖！补！代办！洛阳这...
    精彩热帖

    红梅点点傲寒冬

    勇成摄影 年味老城

    狮子腾飞闹新春

    王城灯美人如潮
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605