“清贫的牡丹”，院士王振义“一生精神的写照”

近日，央视新闻频道播出“走近功勋老人”纪录片《吾家吾国》，其中，中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者王振义引人关注。

近日，央视新闻频道播出“走近功勋老人”纪录片《吾家吾国》，其中，中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者王振义引人关注。

在节目中，这位98岁高龄的院士将一幅名为《清贫的牡丹》的国画作为自己“一生精神的写照”。这幅画出自我市画家潘海峰之手。

《清贫的牡丹》

“要有进取的雄心，像牡丹一样开得热烈，但要对名利看得很淡，所以要做‘清贫的牡丹’。”节目中，面对镜头，老人指着自家客厅墙上挂着的一幅牡丹国画说，这幅画最能反映他的一生：石头里生出牡丹象征着在艰苦的环境中做出成绩，而为牡丹提供养分的是石头周边的土壤，“这又说明我的成绩不属于我一个人，是大家努力的结果”。

王振义是中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者。在20世纪80年代，急性早幼粒细胞白血病曾是白血病中最凶险的一种，王振义为解决这一问题，带领团队攻坚克难，奋斗8年，终让急性早幼粒细胞白血病成为人类肿瘤治疗历史上首种可被治愈的肿瘤。为了让更多病人得到救治，王振义一开始就放弃了专利申请，而是将技术公开，让全世界患者受益。在我国，这盒10粒装的治疗白血病的救命药仅售290元，还被纳入医保。人民日报微信公众号曾以《这位院士一个决定，让救命药一盒仅售290元》为题，为王振义点赞。

老人甘做“清贫的牡丹”的精神感染了许多人。2012年，上海戏剧学院还以此为题材创作了同名话剧《清贫的牡丹》，用剧作的形式将“牡丹”出身富贵本可以大红大紫、享受荣华，却甘愿将恬淡清雅作为人生志向的心路历程生动展现。

59岁的潘海峰在我市书画圈小有名气。2018年初冬，潘海峰的一位医生朋友向他提出请求，希望他能为自己即将过95岁生日的恩师创作一幅牡丹画。在了解到对方的恩师正是王振义院士后，潘海峰开始用心构思。

潘海峰说，老人功绩卓著又淡泊名利，于是，他用工笔和写意相结合的手法，将白牡丹生长的位置定于几块朱砂色的大石头周围，“淡雅的白色牡丹，最能表现老人一生甘愿清贫的精神”。

“我没想到这幅画会得到王老这么高的评价。”在看到《吾家吾国》王振义院士这期节目后，潘海峰激动万分，他表示，王振义院士不仅读懂了他的创作意图，而且解读得更深刻、更透彻。洛阳牡丹不仅具备雍容华贵的气质，也有淡雅的风骨和坚韧的精神，“在以后的创作中，我将以更开阔的创作思路，创作更多形态的洛阳牡丹”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 陈志强）