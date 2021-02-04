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涧西区西沙坡社区：1700多名居民吃上放心水
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.08 08:38

　　“深井水吃着又甜又放心！”近日，在涧西区新店街道西沙坡社区，58岁的魏凤舀起一瓢甘洌的井水，幸福挂在嘴角。在她家小院里，一口“服役”多年的自备井被石板封上。

　　西沙坡，单听名字就能猜到它在山坡上。的确，它是涧西区海拔最高的社区，1700多口人散布在方圆6平方公里的沟岭之间。这样的地理位置，造成西沙坡水资源紧缺。

　　“为了吃水，每家每户都打有自备井，浅的二三十米，深的100多米，平时还好，但一到旱季，浅井就成了摆设。”西沙坡社区党支部书记李占国说，近年来，随着周边地下水位下降，加上水质原因，居民吃水问题到了亟须解决的地步。

　　去年5月，得知西沙坡社区居民吃水困难，市城市管理局联系到洛阳环洛再生能源有限公司。该公司所在的静脉产业园就位于西沙坡社区，多年来，产业园和企业的建设发展得到了西沙坡社区居民的大力支持。实地走访后，洛阳环洛再生能源有限公司积极表态：“一定想办法解决居民们的吃水难题。”

　　“我们办理好相关手续后，请来专业团队，经过查阅水文资料、实地勘测，最终决定打一口深井，确保乡亲们吃上安全甘甜的饮用水。”洛阳环洛再生能源有限公司相关负责人介绍，打井是一项民生工程，居民们非常支持，西沙坡沟壑遍布，勘测车到不了的地方，居民们竞相帮忙抬送设备。

　　经过数月努力，日前，新井打成，正式移交给西沙坡社区。甘洌的深井水汩汩涌出，居民们看在眼里，甜在心里。

　　“新井有600米深，每小时出水量近40吨，完全能满足我们的用水需求。”李占国说，与新井一起移交的，还有两个总容量100吨的储水罐及其他配套设备，总投资96万元，对社区来讲，这么大一笔资金很难拿得出来。

　　借新井投用的机会，西沙坡社区正在筹措资金，打算铺设自来水管道，把甘洌的深井水送到每家每户，把好事办得更好。

　　“感谢政府和企业办实事解民忧，帮我们彻底解决吃水难题。”李占国表态，新的一年，西沙坡社区全体居民将更加支持辖区企业和静脉产业园的发展，为全市优化营商环境贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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