“珊”耀亚洲 相信永不服输的力量

史诗级逆转！正月初六晚上，中国女足3∶2逆转韩国女足，时隔16年重夺亚洲杯冠军，女足队长、洛阳姑娘王珊珊凭借优异表现，当选本届赛事MVP(最有价值球员奖)。当“铿锵玫瑰”的歌声再一次唱响，“王”者归来、“珊”耀亚洲，击中的是亿万中国球迷的心扉，点燃的是河洛儿女的自豪。

史诗级逆转！正月初六晚上，中国女足3∶2逆转韩国女足，时隔16年重夺亚洲杯冠军，女足队长、洛阳姑娘王珊珊凭借优异表现，当选本届赛事MVP(最有价值球员奖)。当“铿锵玫瑰”的歌声再一次唱响，“王”者归来、“珊”耀亚洲，击中的是亿万中国球迷的心扉，点燃的是河洛儿女的自豪。

如果看过这场比赛，相信大家都会有一个共同的感受，这是一次惊心动魄的对决，也是一次意志品质的角逐。上半场两球落后，胜利的天平已向对手倾斜，可女足姑娘们不认命，5分钟内连下两城扳平比分，王珊珊伤停补时送出致命助攻，肖裕仪完成绝杀，中国女足硬是在逆境中打出了血性、拼出了奇迹，用最荡气回肠的方式重返亚洲之巅。正如王珊珊赛后接受采访时所言，“永不服输就是刻进中国女足灵魂的精神气质”。

是啊，哪有什么水到渠成的成功，哪有什么可以躺赢的胜利，这场跌宕起伏的比赛，不过是中国女足一路走来的一个缩影。这些年，中国女足有过低谷、有过困难，东京奥运的惨败仍然历历在目，正是不服输、不认命，始终保持着一股子精气神，始终坚持磨炼技战术，才一步步走到今天。

事实上，这次亚洲杯也一样并非坦途，特别是进入淘汰赛阶段，从首战逆转越南队，王珊珊打进反超进球，到半决赛对阵日本队，王珊珊第119分钟上演绝平好戏，又在点球大战中一锤定音，再到决赛送上压哨助攻……这个洛阳姑娘、中国队队长，成为这支冠军球队的硬核担当，一次次力挽狂澜的背后，是咬牙坚持的力量，是一拼到底的韧劲。

这几天，“你永远可以相信女足”一再登上热搜，正是对永不放弃、永不言败精神的褒奖。回看王珊珊的成长之路，从14岁独自走上“北漂”之路，到一场比赛三次受伤被抬出场，到回家三五天也要去健身房训练体能、保持状态，这些无不让我们更加懂得，这种“相信”，是“相信”风雨过后终有彩虹的坚韧，更是“相信”拼搏成就梦想的勇毅。其实，不管是竞技的赛场，还是人生的赛道，坚持不一定会成功，但动摇了、泄气了、服输了，那成功的希望就更低了，不是吗？（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）