女足夺冠刷爆网络 王珊珊被洛阳父老乡亲引以为傲

6日晚，中国女足夺冠的消息迅速刷爆网络。在新媒体平台上，无数网友为中国女足点赞，网友表示：“这就是女足精神，‘铿锵玫瑰’是永远值得信赖的队伍。”

6日，中国队在颁奖仪式上庆祝 （新华社发）

6日晚，中国女足夺冠的消息迅速刷爆网络。在新媒体平台上，无数网友为中国女足点赞，网友表示：“这就是女足精神，‘铿锵玫瑰’是永远值得信赖的队伍。”

昨日上午，副市长魏险峰带领市体育局有关负责人来到王珊珊的家中，看望慰问王珊珊的家人。魏险峰代表市委、市政府和全体市民向王珊珊的家人致以诚挚的问候。他表示，作为中国女足的领军人物，王珊珊兢兢业业、勇担重任，带领国家队一路披荆斩棘，多次在逆境中绝地反击，勇夺冠军，生动诠释了中国女足不畏强敌、顽强拼搏、团结奋斗、永不言弃的精神，给中国争光、为河南添彩，是洛阳人民的骄傲。

“妈，你不知道我有多高兴，即便庆功宴是一碗泡面也分外美味。”决赛结束后，王珊珊给母亲周玉花打来视频电话分享自己的喜悦之情。原来，王珊珊和队友们在比赛结束后一起庆祝，错过了吃饭的时间，回到酒店后以泡面充饥。

周玉花说，她看着女足姑娘们在视频里大口吃着泡面，脸上洋溢着幸福的神情，她也很开心、很激动。

“在这里通知大家，我的米粉店早已经不干了，请大家不要空跑……”王珊珊的弟弟王晨说，前些年，他开了一家米粉店，后来转做其他行业。近期，王珊珊的优异表现引发关注，众多不知情的网友纷纷打听米粉店的位置，一些外地的球迷甚至自驾来到洛阳，表示一定要吃一碗“爱国粉”。

王晨说，感谢父老乡亲和全国球迷的深情厚谊，希望大家一如既往地支持中国女足。