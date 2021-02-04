“马士基·阿特斯”铁海联运专列从洛阳顺利首发

7日下午，首趟洛阳至宁波舟山港的“马士基·阿特斯”铁海联运专列从位于中国一拖的东方红(洛阳)国际陆港驶出。这是东方红(洛阳)陆港携手全球最大集装箱航运公司马士基航运公司以及宁波舟山港，共同为洛阳本土企业量身定制的又一趟“端到端”铁海联运专列。

7日下午，首趟洛阳至宁波舟山港的“马士基·阿特斯”铁海联运专列从位于中国一拖的东方红(洛阳)国际陆港驶出。这是东方红(洛阳)陆港携手全球最大集装箱航运公司马士基航运公司以及宁波舟山港，共同为洛阳本土企业量身定制的又一趟“端到端”铁海联运专列。

本次专列共有40车集装箱，装载的全部是阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司出口欧洲的太阳能光伏组件。该批货物抵达舟山港后，将直接装船出海发往荷兰的鹿特丹港。

近年，东方红(洛阳)国际陆港秉承开放共享理念，发挥自身优势，外引内联、多措并举，持续深化与行业龙头企业的合作，协同港口、铁路、船运等多方陆海资源，畅通内陆出海通道，对接“海上丝绸之路”。在不断稳定宁波港、青岛港等铁海联运班列运行的同时，通过为洛阳本地及周边出口企业制定国际陆海联运物流方案，先后开行了多趟企业定制班列，有效降低了企业的物流成本、提升了运输时效、缓解了客户“一箱难求”“一舱难求”的难题，助力更多“洛阳制造”走向全球。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李德安）(受访者供图)