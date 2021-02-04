洛阳美术馆8日起恢复开放 须扫码预约参观

7日下午，记者获悉，洛阳美术馆在严格落实疫情防控措施的前提下，将于8日起恢复开放。

7日下午，记者获悉，洛阳美术馆在严格落实疫情防控措施的前提下，将于8日起恢复开放。 7日下午，记者获悉，洛阳美术馆在严格落实疫情防控措施的前提下，将于8日起恢复开放。 为给广大观众朋友提供安全、舒适的参观环境，参观者须通过“河南文旅通”扫码预约参观，相关注意事项如下： 开放时间： 周二至周日开馆，周一闭馆 上午9:00—11:30；下午1:30—5:00 请提前扫描“河南文旅通”二维码预约参观展览。 参观须知： 1.观众入馆须出示身份证及“健康码”“行程码”并配合工作人员测量体温。“健康码”非“绿码”人员不得进入；体温超过37.3℃(含)，或有发烧、咳嗽等感冒症状的观众谢绝入馆参观并配合赴医院发热门诊就诊。 2.请做好个人防护，进馆请佩戴口罩，自觉与他人保持1.5米以上安全距离，不聚集，排队有序入馆。谢绝未戴口罩者入馆。 3.对入馆观众数量采取限流措施。观众数量接近限制值时将采取暂停入馆或人员分流等措施。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 牛珂/图)