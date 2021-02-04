洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

销售商实行“承诺制” 非国标车辆暂实行临牌管理（他山石）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.07 19:09

　　为改善市容环境，保障道路交通安全、畅通，近年来，各地结合实际，加强城区三轮车管理工作。记者梳理发现，江西省景德镇市在2020年推出了三轮车销售商应通过店堂告示等方式向消费者作出有关承诺、以及对非国标车辆实行临牌管理的系列创新做法，值得借鉴。

　　2020年8月，当地多部门联合发布《关于加强城区三轮车管理工作的通告》(下称《通告》)。

　　《通告》指出，三轮车销售商应当通过店堂告示、销售凭证中注明等方式，向消费者承诺其销售的三轮车已列入国家《道路机动车辆生产企业及产品公告》，符合登记上牌条件，并为消费者提供所售产品经国家主管部门许可的依据。

　　对经国家产品主管部门许可生产的三轮车，车辆所有人事先通过现场和网上进行预约，然后凭相关有效证件、携车辆至便民注册登记点办理注册登记手续，并领取、安装公安机关交通管理部门核发的三轮车号牌。

　　在《通告》发布之日前，已购买的未经国家产品主管部门许可生产的三轮车，需要继续上道路行驶的，限期办理注册登记并领取、安装当地三轮车临时通行标志。

　　对备案登记后领取临时通行标志的三轮车设置3年过渡期，过渡期届满后，使用临时通行标志的三轮车不得在本市道路行驶。

　　三轮车经注册登记上道路行驶的，应悬挂公安机关交通管理部门核发的三轮车号牌或临时通行标志，按规定购买车辆保险，且驾驶人需取得相应的驾驶资格。

　　对已备案登记和注册的三轮车，停车、通行等都应符合相关规定，其中在非机动车道内行驶时速不得高于15公里/小时。

　　此外，自《通告》发布之日起，对当地三轮车进行限时限区域通行。限行时段为上午7时30分至9时30分、下午5时至晚7时，限行区域为大部分中心城区。部分主干道、大桥为全时段禁行。(洛报融媒·洛阳网见习记者 谢娜娜 综合整理)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 坚持“项目为王” 洛阳46个重点项目春...
  • 中国女足时隔16年再登亚洲之巅 洛阳姑...
  • 魏险峰带领洛阳市体育局有关负责同志...
  • 这个春节，洛阳“文旅大餐”年味浓！
  • 江凌调研牡丹园林提升和产业发展工作
  • 洛阳电影市场迎来虎年“开门红”
  • 最新消息！因降雪，洛栾高速、郑栾高...
  • 雨雪来了，洛阳辖区郑栾高速全线封闭
  • 这项“洛阳创新”造就绝美“冰丝带”
  • 洛阳牡丹公园为何没有公共座椅？园方...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    冬日里的千里光

    王城公园花灯展

    红尘视觉 再寻梅

    勇成摄影 背装贺新春
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605