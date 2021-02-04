销售商实行“承诺制” 非国标车辆暂实行临牌管理（他山石）

为改善市容环境，保障道路交通安全、畅通，近年来，各地结合实际，加强城区三轮车管理工作。记者梳理发现，江西省景德镇市在2020年推出了三轮车销售商应通过店堂告示等方式向消费者作出有关承诺、以及对非国标车辆实行临牌管理的系列创新做法，值得借鉴。

为改善市容环境，保障道路交通安全、畅通，近年来，各地结合实际，加强城区三轮车管理工作。记者梳理发现，江西省景德镇市在2020年推出了三轮车销售商应通过店堂告示等方式向消费者作出有关承诺、以及对非国标车辆实行临牌管理的系列创新做法，值得借鉴。

2020年8月，当地多部门联合发布《关于加强城区三轮车管理工作的通告》(下称《通告》)。

《通告》指出，三轮车销售商应当通过店堂告示、销售凭证中注明等方式，向消费者承诺其销售的三轮车已列入国家《道路机动车辆生产企业及产品公告》，符合登记上牌条件，并为消费者提供所售产品经国家主管部门许可的依据。

对经国家产品主管部门许可生产的三轮车，车辆所有人事先通过现场和网上进行预约，然后凭相关有效证件、携车辆至便民注册登记点办理注册登记手续，并领取、安装公安机关交通管理部门核发的三轮车号牌。

在《通告》发布之日前，已购买的未经国家产品主管部门许可生产的三轮车，需要继续上道路行驶的，限期办理注册登记并领取、安装当地三轮车临时通行标志。

对备案登记后领取临时通行标志的三轮车设置3年过渡期，过渡期届满后，使用临时通行标志的三轮车不得在本市道路行驶。

三轮车经注册登记上道路行驶的，应悬挂公安机关交通管理部门核发的三轮车号牌或临时通行标志，按规定购买车辆保险，且驾驶人需取得相应的驾驶资格。

对已备案登记和注册的三轮车，停车、通行等都应符合相关规定，其中在非机动车道内行驶时速不得高于15公里/小时。

此外，自《通告》发布之日起，对当地三轮车进行限时限区域通行。限行时段为上午7时30分至9时30分、下午5时至晚7时，限行区域为大部分中心城区。部分主干道、大桥为全时段禁行。(洛报融媒·洛阳网见习记者 谢娜娜 综合整理)