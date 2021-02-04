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洛阳市总工会出台方案助力青年干事创业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.07 19:10

　　记者今天从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会制订《助力青年友好型城市建设行动方案》，从开展技能竞赛、选树劳模先进、加强人才培养、深化服务保障等方面为青年职工搭建成长成才平台，激励广大青年职工干事创业。

　　《方案》提出，洛阳市总工会将围绕青年职工广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程、青春绽芳华”主题劳动和技能竞赛，为优秀青年职工成长成才搭建平台，提供舞台，助力他们建功立业。

　　为激励青年职工创先争优，《方案》提出，将在青年职工中培育选树各级劳模、工匠、五一劳动奖、五一巾帼奖、最美职工等先进个人，大力宣传展示青年劳模风采和青年工匠技艺，发挥青年劳模、工匠的典型示范引领作用。

　　《方案》表明，要把职业技能竞赛、科技成果创新、发明创造作为评定青年职工技能等级、成长发展的重要依据，将围绕“人人持证、技能洛阳”建设，推动职业培训体制改革，构建青年职工终身培训体系，持续在青年劳模中实施“求学圆梦”计划，举办多层次青年高技能人才培训班，为推动洛阳传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局提供人才和技术支撑。

　　《方案》还指出将多措并举深化服务保障。例如：开展专项就业援助服务活动；加大创业扶持力度，给予青年职工创业者每人10万元以下的免息支持；号召青年职工、劳模、先进人才常态化参与志愿服务活动；谋划建设职工科创中心，为青年职工“双创”提供平台，依托洛阳市工人文化宫等阵地，在全市打造10个青年职工俱乐部；实施关爱行动，通过重大疾病互助保障、婚恋交友、青年高层次人才疗休养、女职工关爱等活动，全方位提高青年职工的生活品质。

　　“不搞假把式、肯下真功夫，把温暖和关怀送到青年人的心坎里，才能真正做到吸引青年、留住青年。”洛阳市总工会相关负责人表示，《方案》目前已开始实施，洛阳市总工会将发挥好工会联系青年职工群众的桥梁纽带作用，助力提升洛阳城市功能品质与青年的契合度，团结动员青年职工积极投身产业发展、城市提质、乡村振兴等工作，为洛阳建设青年友好型城市贡献力量。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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