春运返程高峰 保障旅客出行

2月7日，洛阳龙门站迎来春节后的返程客流高峰，高铁管委会高度重视，迅速组织执法力量，协调站区各有关部门，组成联合执法队伍，维护站区交通秩序，保障返程旅客顺利平安出行。

2月7日，洛阳龙门站迎来春节后的返程客流高峰，高铁管委会高度重视，迅速组织执法力量，协调站区各有关部门，组成联合执法队伍，维护站区交通秩序，保障返程旅客顺利平安出行。 2月7日，洛阳龙门站迎来春节后的返程客流高峰，高铁管委会高度重视，迅速组织执法力量，协调站区各有关部门，组成联合执法队伍，维护站区交通秩序，保障返程旅客顺利平安出行。 一是由高铁管委会综合执法大队联合交警七大队高铁中队、铁路交警五大队组成联合执法队伍，对通衢路重点路段、二楼送站匝道等人流车流密集区域定人定责，加强执法力量、加大疏导力度，确保高铁站区道路通畅。 二是在站区高峰时段，高铁管委会综合执法大队实行轮岗制，在重点区域不间断疏导社会车辆，同时为来往旅客及司机提供问询服务。 三是加密站区巡查频次，发现问题能够及时快速处理，保障站区交通秩序平稳有序。（通讯员：潘雷雷）②