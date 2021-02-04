一大波利好消息！谋划洛阳新机场、改造洛阳火车站……

记者7日从洛阳市发改委获悉，《洛阳市平台城市建设行动计划》(以下简称《行动计划》)日前印发。

记者7日从洛阳市发改委获悉，《洛阳市平台城市建设行动计划》(以下简称《行动计划》)日前印发。聚焦不断提升城市枢纽能级、宜居宜业水平、青年集聚能力三大目标，洛阳将从15个方面进一步完善城市功能、提升生活品质，加快建设平台型创新城市和青年友好型城市，争创全国文明典范城市，全面提高洛阳城市竞争力、吸引力。

发展目标

城市枢纽能级实现跃升。“十四五”期间，呼南高铁焦作经洛阳至平顶山段等一批重大交通基础设施项目和5G网络、智慧云平台等新一代信息基础设施稳步实施。谋划打通洛阳至京津冀、长三角和珠三角地区的高铁新通道，基本形成城市轨道交通骨干网，全面建成全国重要综合交通枢纽、现代物流强市、信息枢纽新高地。

宜居宜业水平不断提升。到2023年，城区路网结构持续优化，交通秩序大幅提升，城市管理综合服务平台展开建设。到2025年，完成全市2000年以前建成老旧小区改造，完成中心城区单元规划，筹建保障性租赁住房5万套，重点住房保障对象实现“应保尽保”，城市区30分钟通勤圈基本形成。

青年集聚能力持续攀升。到2023年，青年创新、创业和就业环境持续改善，青年安居安家有效保障，力争吸引3万名以上高校毕业生留洛就业创业；到2025年，全市创新创业孵化载体达到120家，基本实现县区全覆盖，城市功能品质与青年的契合度显著提升，真正让城市吸引青年、集聚青年、成就青年。