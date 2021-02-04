游客驾车滑进路边沟 民警冒雪展开救援

“朱先生和家人已经平安到家了。”7日，栾川县公安局三川派出所指导员段静波说，朱先生到栾川游玩，返回途中因降雪道路结冰，所驾驶车辆侧翻在路边沟内，他们帮助将车营救上来。

“朱先生和家人已经平安到家了。”7日，栾川县公安局三川派出所指导员段静波说，朱先生到栾川游玩，返回途中因降雪道路结冰，所驾驶车辆侧翻在路边沟内，他们帮助将车营救上来。

7日凌晨零时20分，段静波接到一起群众求助称，在311国道栾川县三川镇皮皮岭段发生一起单方事故，一辆轿车侧翻在路边沟，急需救援。当时雪下得正酣，他通过电话与报警人朱先生联系，大致了解完情况后，又与镇上一家汽修店的修理工联系，让对方多带几个防滑链一起前往现场。

“侧翻的是一辆白色大众轿车，车辆受损不严重，朱先生一家三口也无大碍。”段静波说，他们使用千斤顶，并找来石头、木棍，先为悬空一侧的轮胎提供支撑，然后使用警车对被困轿车实施牵引。众人将轿车从路边沟内营救出来后，又在前边两个轮胎上安装防滑链。随后，段静波将朱先生一家带至镇上一家宾馆暂住，整个救援过程花了4个多小时。

段静波事后得知，朱先生是三门峡卢氏人，春节期间和家人到栾川游玩，当天返回途中遭遇降雪，道路积雪较厚，并且结了冰，导致意外发生，无奈拨打110报警。

当日上午，朱先生和家人离开前，特意通过电话向段静波表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍/文 通讯员 陈喜民/图)