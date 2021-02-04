洛阳女子坐窗沿欲轻生 民警陪聊劝解择机救人

6日，洛阳市伊滨区一女子因经济纠纷，坐在窗沿边欲跳楼轻生，民警陪聊半天，终于打开对方话匣子，待她说到伤心处扭头望向窗外时，民警冲了上去。

6日，洛阳市伊滨区一女子因经济纠纷，坐在窗沿边欲跳楼轻生，民警陪聊半天，终于打开对方话匣子，待她说到伤心处扭头望向窗外时，民警冲了上去。

6日18时许，洛阳市公安局伊滨经开分局庞村派出所接到报警，一名女子坐在掘山岭一栋居民楼4楼的窗户上，她情绪激动，准备跳楼。民警王明明和辅警刘晓博、王奇龙赶往现场。

这名女子正坐在窗框上，双脚已伸出窗外，情形危险。见有人进屋，她情绪更加激动，大喊着让民警不要靠近。

王明明等人先后撤一段距离，开始跟女子沟通，缓解对方焦躁情绪。一段时间后，她打开了话匣子，情绪也逐渐缓解。民警趁机边聊边靠近对方，女子聊到伤心处时，突然回头望向窗外，这一举动让等候多时的民警看到机会，王明明快步冲上，先搂住女子的腰，其他人顺势上前将人拖离窗户。

随后，经过民警一段劝解，女子终于意识到不该这般冲动。警方初步调查得知，女子马某此前和朋友段某合伙租房做生意，两人约好每人各承担8万元租金。此后，马女士将8万元拿给段某，由段某交给房东，可段某只给了房东2万元，剩下的钱也没有退还给她。房东催缴房租时，马女士才得知此事，于是跟段某协商租金问题，但双方没有谈妥，加上生活上其他不顺心事接踵而至，让她一时冲动，有了轻生念头。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌)