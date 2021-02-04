扩散！即日起洛龙区恢复成人疫苗接种

刚刚，记者获悉，洛阳市洛龙区预防接种门诊成人疫苗接种工作即日起恢复。 刚刚，记者获悉，洛阳市洛龙区预防接种门诊成人疫苗接种工作即日起恢复。 去年成功在洛龙区预约并接种过4价、9价HPV疫苗的洛阳市以外新冠疫情低风险地区人员，持接种信息卡，48小时核酸阴性报告，行程码、健康码，在做好个人防护的同时，可在工作日的下午2：00至4：30，有序至相应的预防接种门诊接种。 具体信息可拨打电话咨询：洛龙区开元东社区卫生服务中心0379-60691527，洛龙区翠云路社区卫生服务中心0379-60853756，洛龙区和光园社区卫生服务中心0379-65877120，洛龙区关林社区卫生服务中心0379-65954702，洛龙区科技园社区卫生服务中心0379-61115538，龙门社区0379-65990835，龙门卫生院18903886592，洛龙区疾病预防控制中心免疫规划科0379-60691538。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)