高中生“抢红包”被骗15.5万元 民警紧急止付为其挽回14.8万元

1日，一名高中生抢红包陷入电信网络诈骗陷阱，被骗15.5万元，多亏民警紧急止付，为受害人挽回14.8万元。7日，洛阳市公安局涧西分局民警向记者还原了事情经过。

1日，一名高中生抢红包陷入电信网络诈骗陷阱，被骗15.5万元，多亏民警紧急止付，为受害人挽回14.8万元。7日，洛阳市公安局涧西分局民警向记者还原了事情经过。

1日18时许，洛阳市涧西区17岁高中生小林在家上网，有人在一个微信群内发送了一个二维码，还邀请大家扫码进入一个QQ群抢红包。

正值春节，在手机上抢红包也成了一种娱乐。小林没多想，便扫码进群。她刚一入群，就看到有人发消息，声称加此人QQ可以领取2888元红包和明星照片。

好奇之下，小林便添加对方为QQ好友。聊天中，对方通过诱导，逐步掌握小林的基本信息。此后，她按照对方“领取2888元和明星照片”需要先“认证”的要求，扫了对方提供的一个二维码。

小林扫码后手机被扣了4.5元，她向对方提出质疑，对方谎称“因小林系未成年人，导致扣费，且账户已被司法冻结，用家长手机验证之后，就可以领取退款和奖金。如果不解冻，今后各种支付账户都将无法使用”。

无奈之下，小林按照对方视频“指导”，用她爸爸的手机在支付宝上进行“解冻”操作，先多次扫码向对方转了7000元，随后又通过转账向对方一次性转了14.8万元。

转账之后，小林以为账户可以“解冻”了，没想到对方依然要求她转钱。小林越发感到担心，便向父母告知此事，家人意识到被骗，赶紧报警。

当天23时58分，涧西反诈中心值班民警接到报警后，迅速启动警情快速处理机制，一边快速收集受害人身份信息及其向对方转账的账户信息，及时固定证据，一边快速为受害人办理紧急止付手续，为她挽回了14.8万元。

“节假日及疫情期间，易发生学生用父母手机陷入电信网络诈骗的警情。骗子经过精心设计，通过网络广泛撒网，筛选辨别能力不强的群体作为诈骗对象，主要涉及抢红包诈骗、返利诈骗、网络游戏诈骗等手法。”民警说，家长日常应对孩子进行有针对性的反诈防诈宣传教育，保护好手机密码和支付密码，最好能定期更换。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）