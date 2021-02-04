洛阳市高中设计方案联展之丰李学校

洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”，涉及8所外迁高中，您可到场参观并留下意见和建议。

洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”，涉及8所外迁高中，您可到场参观并留下意见和建议。我局公众号陆续推出洛阳市高中设计方案联展方案。

洛阳市新建丰李学校项目

位于丰李片区，东至龙山大道，南至伊洛西路，西至东坡路，北至丰北路，总规划用地面积约152亩，办学规模为3000名寄宿学生。

●推荐方案：采用“校中校”的空间组织模式，借鉴传统建筑基座与塔楼的设计理念，将实验室、合班教室和教师办公室等功能设置于教学中心建筑基座中，普通教室架空于基座之上，架空花园是学生接触自然的最佳场所。功能分区清晰合理，教学区相对独立，具有学校特色的三彩馆、天文馆以及体育馆设置于共享轴线，有利于社区共享，服务周边居民。

如果您对该方案有好的意见和建议，可以扫描下面二维码并关注，进入洛阳自然资源和规划微信公众号对话框进行留言告诉我们。

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