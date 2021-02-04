奖！补！代办！洛阳这个区发布“助企十条”

制造业企业扩大生产规模，奖！企业包车组织员工返岗，补！落户企业可走绿色通道，帮办代办！…………

制造业企业扩大生产规模，奖！

企业包车组织员工返岗，补！

落户企业可走绿色通道，帮办代办！

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记者7日从洛阳市瀍河区政府获悉，该区发布“助企十条”，进一步加大惠企纾困力度，切实减轻企业负担，鼓励企业提质扩能，助力企业开门红。

●支持制造业企业扩大生产规模

对2022年一季度工业总产值达到500万元以上的制造业企业(不含国有及国有控股企业)，且同比增长8%及以上的，产值每增加500万元奖励2万元。对规下企业达到规上企业标准并成功入库的，每家奖励5万元。

●支持零售餐饮业发展、升规

对2022年在库企业月度零售额增量1000万元及以上的各类企业和个体户，单月奖励10万元；月度零售额增量100万元及以上的各类企业和个体户，单月奖励1万元(汽车行业除外)。餐费月收入增量50万元以上的企业和个体户，单月奖励1万元。对规模以下企业达到规模以上企业标准并成功入库的，每家奖励5万元。

●为企业用工提供多种服务

举办“春风行动”、直播带岗等线上招聘活动，鼓励人力资源服务机构参与外市劳动力招聘，加大劳动力余缺调剂，助力重点企业正常生产经营。2月28日前，对企业(不含国有及国有控股企业)租用(含合租)大巴车“点对点”组织市内外员工返岗，符合条件的按包车费用的30%给予补贴，每家企业最高不超过10万元。

●延长稳岗扩就业政策执行时间

继续阶段性降低失业保险费率，将原定执行至2021年4月30日的失业保险总费率1%的政策延长期限至2022年4月30日。对招用就业困难人员和毕业年度或离校1年内未就业高校毕业生并为其缴纳社会保险费的中小微企业，按规定给予用人单位社会保险补贴。落实一次性吸纳就业补贴，支持中小微企业稳定岗位，更多吸纳高校毕业生等重点群体就业。

●加大企业融资服务

加大银企对接力度，2月、3月各举办一次对接活动。对3月31日前新增有效订单确认后，经考察风险可控的条件下，由诚助公司免费担保。在瀍实体经济企业新增贷款500万元以上且贷款期1年以上，给予0.4个百分点的贴息补助(1年)。

●加快建筑业企业复工复产

对2月15日(含)前建筑工地用工量达到节前正常水平的，并且恢复正常施工的在建项目，或一季度建筑业产值、税收靠前的瀍河区建筑业企业，由区政府进行表彰奖励。受到市、区两级政府表彰奖励的建筑业企业，由区住建局向上级行政主管部门进行申报，按规定进行信用加分。

●加强企业疫情防控服务

坚持精准防控、精细服务，指导企业落实常态化疫情防控，对涉及进口物品、冷链食品等企业提供上门指导消毒、核酸检测等服务，对企业外地来洛人员和重点领域相关从业人员落实定期核酸检测和健康监测等措施，推进企业疫情防控数字化管理，加强疫情风险管控，为企业平稳有序生产经营创造安全健康环境。

●鼓励企业实施数字化改造

开展工业互联网平台赋能行动，瀍河区科工局牵头提供覆盖全生命周期的系统性工业设计服务，推动中小企业“上云”，提升中小企业产品附加值。对实施数字化改造的企业，改造后达到国内行业先进水平，验收合格后给企业30%改造资金补贴，每家企业不超过100万元。

●实行工程运输车早晚高峰便利通行措施

自2022年2月7日至2月20日期间，在辖区范围内推出工程运输车早晚高峰便利通行措施，列入“白名单”企业(项目)工程运输车提前申报的情况下，经区政府报市有关部门同意后，允许全天通行。

●为企业登记开启绿色通道

对来瀍落户的企业，主动对接服务，提供帮办代办业务，企业只需提出申请，瀍河区可帮助完成企业设立登记、公章刻制、发票申领等一系列服务，助力企业顺利落户。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王少峰 邓佳英）