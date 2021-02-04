8日，到洛阳市少儿图书馆有惊喜

记者从洛阳市少儿图书馆获悉，该馆为8日前十名入馆的小读者准备了精美礼品(限会展中心馆)，“中华传统文化百部经典”线下展览将同步开展。

市少儿图书馆定制文创产品——二十四节气之春季帆布袋

得知洛阳全市图书馆、城市书房等公共文化场馆将有序开放的消息，不少市民朋友已经相约准备明日前往了。记者从洛阳市少儿图书馆获悉，该馆为8日前十名入馆的小读者准备了精美礼品(限会展中心馆)，“中华传统文化百部经典”线下展览将同步开展。

从8日起，洛阳市少儿图书馆会展中心馆、畅元大厦馆、中弘卓越分馆、洛龙教育分馆、孟津分馆、孟津城关分馆将恢复开放。具体开放时间为：会展中心馆、畅元大厦馆每周二至周日9点至18点；中弘卓越分馆周二至周五14点至20点，周六日10点至19点；洛龙教育分馆周三至周五13点至18点，周六日9点半至12点，13点至18点；孟津分馆、孟津城关分馆为周二至周日9点至11点半，15点半至18点20分。

需要提醒的是，读者入馆须进行网络实名预约，并佩戴口罩，配合测量体温，查验健康码和行程码等。

明天上午9点，进入洛阳市少儿图书馆的前十名小读者将分别获赠定制文创产品——二十四节气之春季帆布袋。

由中国图书馆学会主办，洛阳市少儿图书馆承办的“中华传统文化百部经典”线下展览将于8日开展，百部中华优秀文化典籍将为少年儿童和家长朋友提供精神滋养。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)