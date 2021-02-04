明天，洛阳仓窖博物馆恢复开放

刚刚，记者从洛阳仓窖博物馆获悉，该博物馆将于8日恢复开放。
刚刚，记者从洛阳仓窖博物馆获悉，该博物馆将于8日恢复开放。
刚刚，记者从洛阳仓窖博物馆获悉，该博物馆将于8日恢复开放。
开放时间：周二至周日9：00至17：00(16：30停止入馆)，周一闭馆(法定节假日除外)。
按照相关防疫要求，观众入场请出示身份证并配合工作人员进行体温检测和个人信息、健康码查验、登记等，体温≥37.3°C或出现咳嗽、气促者谢绝入馆参观。来自或途经疫情中、高风险地区的观众，须持48小时内核酸检测阴性证明，方可进入园区。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
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