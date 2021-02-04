隋唐城遗址植物园新春游园会为何不能使用旅游年票？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐城遗址植物园春节期间举办的游园会，为何不能使用旅游年票？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐城遗址植物园春节期间举办的游园会，为何不能使用旅游年票？

洛阳市文化广电和旅游局回复：景区加入洛阳旅游年票系统为景区自愿申请加入，且不包括景区内二次商业消费项目。目前，洛阳旅游年票景区平时不包括隋唐城遗址植物园，为便于洛阳旅游年票使用人赏花，近几年隋唐城遗址植物园在牡丹文化节期间开通了洛阳旅游年票通道。由于隋唐城遗址植物园为市城市管理局主管，游园会项目的情况建议您联系隋唐城遗址植物园65917101咨询。

为使广大网友更加快捷咨询洛阳旅游年票相关信息，建议您和广大网友今后有相关洛阳旅游年票问题可直接联系洛阳旅游年票管理办公室62110000、62110003电话。

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