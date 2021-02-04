隋唐城遗址植物园新春游园会为何不能使用旅游年票？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐城遗址植物园春节期间举办的游园会，为何不能使用旅游年票？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐城遗址植物园春节期间举办的游园会，为何不能使用旅游年票？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐城遗址植物园春节期间举办的游园会，为何不能使用旅游年票？
洛阳市文化广电和旅游局回复：景区加入洛阳旅游年票系统为景区自愿申请加入，且不包括景区内二次商业消费项目。目前，洛阳旅游年票景区平时不包括隋唐城遗址植物园，为便于洛阳旅游年票使用人赏花，近几年隋唐城遗址植物园在牡丹文化节期间开通了洛阳旅游年票通道。由于隋唐城遗址植物园为市城市管理局主管，游园会项目的情况建议您联系隋唐城遗址植物园65917101咨询。
为使广大网友更加快捷咨询洛阳旅游年票相关信息，建议您和广大网友今后有相关洛阳旅游年票问题可直接联系洛阳旅游年票管理办公室62110000、62110003电话。
>>点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605