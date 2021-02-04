最新消息！因降雪，洛栾高速、郑栾高速全线封闭

7日早，记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪，7日9时，洛阳辖区洛栾高速、郑栾高速全线封闭；二广高速龙门服务区施工封闭；其他高速正常通行。
7日早，记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪，7日9时，洛阳辖区洛栾高速、郑栾高速全线封闭；二广高速龙门服务区施工封闭；其他高速正常通行。
7日早，记者从洛阳高速交警支队获悉，因降雪，7日9时，洛阳辖区洛栾高速、郑栾高速全线封闭；二广高速龙门服务区施工封闭；其他高速正常通行。
龙峪湾站外
洛阳高速交警提醒，雪天路滑，请广大司机注意减速慢行并保持安全车距，及时关注高速路况信息。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋）(高速交警供图)
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