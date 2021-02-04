最新！洛宁县核酸检测点名单

昨日，洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，公布城区核酸检测点，方便外出务工人员核酸检测。 昨日，洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，公布城区核酸检测点，方便外出务工人员核酸检测。 洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室 关于城区核酸检测点的通告 春节假期即将结束，为方便外出务工人员核酸检测，现将核酸检测点公布如下: 1.县医院:：县医院北门 上班时间：8：00—12：00，14：00—17：30。 黄码检测点: 县医院北门外 上班时间: 9：00—17：00 联系电话：0379-66266164 2.中医院(新院区)：中医院西门口(新宁大道和新谊路交叉路口) 上班时间：8：00—12：00，14：00—17：30。 黄码检测点: 新院区西门口外 上班时间: 8：00—12：00，14：00—17：30。 联系电话：0379-62012147 3.妇幼保健院(新院区)：大门口北侧(民族路与洛浦路交叉口) 上班时间：8：00—18：00。 联系电话：0379-62939190 2022年2月6日 ⑥