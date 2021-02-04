最新！洛宁县核酸检测点名单

昨日，洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，公布城区核酸检测点，方便外出务工人员核酸检测。
昨日，洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，公布城区核酸检测点，方便外出务工人员核酸检测。
昨日，洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，公布城区核酸检测点，方便外出务工人员核酸检测。
洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
关于城区核酸检测点的通告
春节假期即将结束，为方便外出务工人员核酸检测，现将核酸检测点公布如下:
1.县医院:：县医院北门
上班时间：8：00—12：00，14：00—17：30。
黄码检测点: 县医院北门外
上班时间: 9：00—17：00
联系电话：0379-66266164
2.中医院(新院区)：中医院西门口(新宁大道和新谊路交叉路口)
黄码检测点: 新院区西门口外
上班时间: 8：00—12：00，14：00—17：30。
联系电话：0379-62012147
3.妇幼保健院(新院区)：大门口北侧(民族路与洛浦路交叉口)
上班时间：8：00—18：00。
联系电话：0379-62939190
2022年2月6日
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