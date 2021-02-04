洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

打开基金招商的惊喜“盒子”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.07 08:36

　　洛阳成为盒子汽车全国首个试点运行城市，未来有望建设生产基地！最近，瀍河区政府签约造车“新势力”盒子汽车，以基金投资入股换业务落地，“卡位”新能源智能汽车热门板块。基金招商的“盒子”里，藏着向“风口”产业转型的惊喜。

　　有人说，初创企业一定会对各地招商政策“货比三家”，但几乎没有人会对投资说“不”。和传统成熟企业不同，“风口”企业多数处在爬坡上坎的“烧钱期”，急需外部投资拉一把、推一段。如今，人们看到蔚来汽车在新能源汽车领域春风得意，却很少知道其当初也有因巨亏恨不得“一块钱掰开两半花”的尴尬。这就不难理解，从商谈到签约，盒子项目方甚至还没有到过洛阳。“一见钟情”不是“只因多看你一眼”，基金投资才是最大的“催化剂”。

　　审视洛阳，产业结构不优的问题突出，要想招商引资实现无中生有、御“风”飞翔，基金招商无疑是一把“金钥匙”。相较于“给土地、给政策”的优惠招商，“攀交情、谈朋友”的人情招商，基金招商让招商主体从“服务员”成为“合伙人”。之于地方，实现了招商资金增值循环、“风口”企业快速落地；之于企业，破解了创业初期资金不足、产品应用场景匮乏。合肥投资京东方，形成千亿产值面板产业链，投资长鑫存储，打造中国最大存储芯片生产基地，进而一步步走向“芯屏汽合”，靠的便是基金招商书写地企“双赢”，带来新动能澎湃有力。

　　也要看到，基金招商本质是投资，“稳、准、狠”才能行稳致远。“稳”，就要建立政府、专家、市场共同参与的投资项目论证和决策机制，最大限度防范化解风险；“准”，就要变“撒胡椒面”式投入为精准投资重点产业领域和重点产业项目，提高国有资本利用效率；“狠”，就要统筹抓好“募、投、管、退”等环节，推动政府引导基金与市场化资本有效结合，撬动更多社会资本进入“风口”产业。

　　招商是市场运作的艺术，与其强求，不如拥有。以基金撬动资金，以资金导入产业，我们就能招引创新“千里马”，乘上转型“快哉风”！(张锐鑫)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 坚持“项目为王” 洛阳46个重点项目春...
  • 中国女足时隔16年再登亚洲之巅 洛阳姑...
  • 大雪封山！村民送食粮 锦鸡吃得香
  • 涉及返岗返学，洛阳疾控发布重要提醒
  • 春节假期，洛阳消费市场红红火火
  • 这个春节，洛阳“文旅大餐”年味浓！
  • 江凌调研牡丹园林提升和产业发展工作
  • 洛阳电影市场迎来虎年“开门红”
  • 最新消息！因降雪，洛栾高速、郑栾高...
  • 雨雪来了，洛阳辖区郑栾高速全线封闭
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    冬日里的千里光

    王城公园花灯展

    红尘视觉 再寻梅

    勇成摄影 背装贺新春
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605