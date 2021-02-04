打开基金招商的惊喜“盒子”

洛阳成为盒子汽车全国首个试点运行城市，未来有望建设生产基地！最近，瀍河区政府签约造车“新势力”盒子汽车，以基金投资入股换业务落地，“卡位”新能源智能汽车热门板块。基金招商的“盒子”里，藏着向“风口”产业转型的惊喜。

洛阳成为盒子汽车全国首个试点运行城市，未来有望建设生产基地！最近，瀍河区政府签约造车“新势力”盒子汽车，以基金投资入股换业务落地，“卡位”新能源智能汽车热门板块。基金招商的“盒子”里，藏着向“风口”产业转型的惊喜。

有人说，初创企业一定会对各地招商政策“货比三家”，但几乎没有人会对投资说“不”。和传统成熟企业不同，“风口”企业多数处在爬坡上坎的“烧钱期”，急需外部投资拉一把、推一段。如今，人们看到蔚来汽车在新能源汽车领域春风得意，却很少知道其当初也有因巨亏恨不得“一块钱掰开两半花”的尴尬。这就不难理解，从商谈到签约，盒子项目方甚至还没有到过洛阳。“一见钟情”不是“只因多看你一眼”，基金投资才是最大的“催化剂”。

审视洛阳，产业结构不优的问题突出，要想招商引资实现无中生有、御“风”飞翔，基金招商无疑是一把“金钥匙”。相较于“给土地、给政策”的优惠招商，“攀交情、谈朋友”的人情招商，基金招商让招商主体从“服务员”成为“合伙人”。之于地方，实现了招商资金增值循环、“风口”企业快速落地；之于企业，破解了创业初期资金不足、产品应用场景匮乏。合肥投资京东方，形成千亿产值面板产业链，投资长鑫存储，打造中国最大存储芯片生产基地，进而一步步走向“芯屏汽合”，靠的便是基金招商书写地企“双赢”，带来新动能澎湃有力。

也要看到，基金招商本质是投资，“稳、准、狠”才能行稳致远。“稳”，就要建立政府、专家、市场共同参与的投资项目论证和决策机制，最大限度防范化解风险；“准”，就要变“撒胡椒面”式投入为精准投资重点产业领域和重点产业项目，提高国有资本利用效率；“狠”，就要统筹抓好“募、投、管、退”等环节，推动政府引导基金与市场化资本有效结合，撬动更多社会资本进入“风口”产业。

招商是市场运作的艺术，与其强求，不如拥有。以基金撬动资金，以资金导入产业，我们就能招引创新“千里马”，乘上转型“快哉风”！(张锐鑫)