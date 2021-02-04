今起洛阳新一轮降雪天气来袭 请注意保暖

今日小雪到中雪停止转阴天，偏北风2级到3级，气温-2℃到4℃。

7天春节假期悄然结束，与家人团聚的时光总是这么短暂。今天是节后上班第一天，想必很多朋友还沉浸在浓浓的年味儿里。

今天是农历正月初七，按照古代习俗，这天被称为“人日节”“人胜节”“人七日”等。传说女娲创造苍生，从正月初一开始，“一鸡二狗、三猪四羊、五牛六马、七人八谷”，所以初七有“人日节”之称。

民俗专家考证，正月初七的“人日节”在我国历史长河中已经存在两千多年。汉魏以后，“人日节”逐渐从单一的占卜活动，发展为包括庆祝、祭祀等活动内容的节日。到了唐代，“人日节”已不仅仅专用作祈祥祝安了，还衍添了一层思亲念友的气氛。甚至到了今天，我国一些地方还有游子过了正月初七才离家的习俗。

我们在正月初四迎来了立春节气。立春是“节气之首，四时之始”。此时，大地开始解冻，蛰虫逐渐苏醒，鱼儿在未融的碎冰下游动，这就是我们说的立春三候：一候“东风解冻”，二候“蛰虫始振”，三候“鱼陟负冰”。从此，“雪消风自软，梅花合让柳条新”。

不过，立春只是天文学上的概念，它是春天的前奏，此时北方冷空气依旧活跃，气温还不稳定。就全国大多数地方来说，这个时候，春天的序幕还没有真正拉开，还会出现“白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花”的景象。这不，随着春节假期结束，新一轮降雪天气来啦！

市气象局根据最新气象资料分析，未来一周，洛阳多低槽活动，受冷空气和高空低槽东移影响，预计今天白天、11日到12日，洛阳有降雪降温天气。具体预报如下。

7日(周一)：小雪到中雪停止转阴天，偏北风2级到3级，气温-2℃到4℃。

8日(周二)：多云转阴天，偏南部分地区有零星小雪，气温-3℃到8℃。

9日(周三)：多云转晴天，气温-3℃到9℃。

10日(周四)：白天晴天转多云；夜里多云转阴天，偏南地区转有雨夹雪，气温-1℃到10℃。

11日(周五)：阴天有小到中雪，部分地区中到大雪，气温0℃到4℃。

12日(周六)：小雪停止转阴天，气温-2℃到7℃。

13日(周日)：阴天有小到中雪，气温-3℃到7℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）