昨日，记者获悉，春节假期，洛阳北郊机场完成航班保障158架次，同比增长21.54%；实现旅客吞吐13131人次，同比增长20.9%。

昨日，记者获悉，春节假期，洛阳北郊机场完成航班保障158架次，同比增长21.54%；实现旅客吞吐13131人次，同比增长20.9%。

1月31日至2月6日，洛阳火车站共发送旅客23000余人，洛阳龙门站共发送旅客46000余人。

2月1日至6日16时，洛阳汽车站客流量为3100人次，龙门客运中心客流量1000人次。随着春节返程高峰来临，部分县区客运陆续恢复。其中，6日，偃师汽车站恢复运营偃师至郑州大巴；伊川汽车站恢复运营所有班线；洛宁汽车站恢复部分班线。

昨日，记者从洛阳高速交警支队获悉，春节假期，洛阳辖区高速公路通行状况良好，假期前3天车流量整体较少，从2月4日起，车流量有所上升，但整体车流量较往年同期下降约四成。

“假期高速出行主要以省内探亲及短途游为主，跨省旅游出行、返乡探亲客流与往年同期相比明显减少。”洛阳高速交警支队相关负责人表示，近期，我市将迎来雨雪天气，广大司乘人员要及时关注高速路况信息，提前规划行车路线，如遇雨雪天气，注意保持车距，减速慢行。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 赵硕 王博东 通讯员 李征 李华 马军锋）