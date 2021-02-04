雨雪来了，洛阳辖区郑栾高速全线封闭

6日晚间，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，因突降大雪，6日23时25分，洛阳辖区郑栾高速段全线封闭，二广高速龙门服务区施工封闭；其他高速正常通行。
6日晚间，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，因突降大雪，6日23时25分，洛阳辖区郑栾高速段全线封闭，二广高速龙门服务区施工封闭；其他高速正常通行。
6日晚间，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，因突降大雪，6日23时25分，洛阳辖区郑栾高速段全线封闭，二广高速龙门服务区施工封闭；其他高速正常通行。
洛阳高速交警提醒广大司乘人员，雨雪天气，请及时关注高速路况，并注意控制车距、减速慢行。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋 文/视频)
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