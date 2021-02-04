洛阳电影市场迎来虎年“开门红”

春节期间带着家人朋友一起看电影，已经成为市民放松身心、喜迎佳节的新年俗。春节假期，多部春节档新片集中上映，洛阳市电影市场迎来“开门红”。记者6日从洛阳市委宣传部获悉，1月31日至2月6日，全市45家影院总票房2082万余元。

春节期间带着家人朋友一起看电影，已经成为市民放松身心、喜迎佳节的新年俗。春节假期，多部春节档新片集中上映，洛阳市电影市场迎来“开门红”。记者6日从洛阳市委宣传部获悉，1月31日至2月6日，全市45家影院总票房2082万余元。

大年初一，记者在洛阳市洛龙区正大乐影城看到，虎年贺岁装饰把影院装扮得格外喜庆。前来观影的市民络绎不绝，大家佩戴口罩，在工作人员的指引下有序进行扫健康码、测量体温等一系列疫情防控措施后进场观影。

“今天有多部贺岁电影上映，我选择了喜剧《这个杀手不太冷静》和家人一起来看，到电影院感受一下新年欢乐的气氛。”市民刘女士说。

贺岁档市场是每年最为火爆的档期，今年春节档影片题材丰富、制作精良，从战争大片到热闹喜剧，从剧情题材到动画电影，8部类型各异的贺岁片满足了不同人群的欣赏品味和观影需求。影院工作人员介绍，特别是《长津湖之水门桥》《狙击手》两部主旋律影片上座率较高，甚至出现一票难求的现象。

记者在多个票务平台上看到，热门影片的多个放映场次显示为满场状态，同时更多放映场次仅剩余观众席边缘或角落的几个零星座位仍显示为空座，其余座位均已被售出。影院工作人员表示，观影高峰期需要提前半天到一天买票。

市民赵晓兴提前两天购买了《长津湖之水门桥》的预售票。“看过《长津湖》，让我对这部影片更加期待，这次带着孩子来观影，希望他铭记历史，学习先辈们的精神。”赵晓兴说。

记者走访市区多家影院看到，影院严格落实50%上座率、网络售票、扫码测温、佩戴口罩、查健康码、查行程码、外地来返洛人员提供48小时内核酸检测阴性证明等防控措施，做好环境设备消杀，为观众营造安全有序的观影环境。同时，春节期间市民观影热情高涨，多家影院加强服务，合理排片，为广大市民营造一个安全有序、温馨喜庆的观影氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 王林艳 文/图）