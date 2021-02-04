中国女足时隔16年再登亚洲之巅 洛阳姑娘王珊珊荣获最有价值球员

6日晚，在刚刚结束的2022年女足亚洲杯决赛上，凭借洛阳姑娘王珊珊在伤停补时阶段的助攻，中国女足上演大逆转击败韩国队，时隔十六年再次登上亚洲之巅。王珊珊获得本届亚洲杯最有价值球员，中国女足也创下9次夺得亚洲杯冠军的历史纪录。

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6日晚，在刚刚结束的2022年女足亚洲杯决赛上，凭借洛阳姑娘王珊珊在伤停补时阶段的助攻，中国女足上演大逆转击败韩国队，时隔十六年再次登上亚洲之巅。王珊珊获得本届亚洲杯最有价值球员，中国女足也创下9次夺得亚洲杯冠军的历史纪录。

【赛前】主教练说：重视对手，享受过程

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3日晚，经过120分钟的鏖战和点球决战，中国女足经受住心理和生理的考验，击败日本队晋级决赛。谈及决赛对手韩国队，中国队主教练水庆霞参加新闻发布会时表示：“目前心态平和，队伍正在从心理上和生理上进行调整，做好应对各种困难的准备，全力备战决赛。即便我们夺冠，我也不认为这就是一个了不起的纪录，我们还将一如既往地进行备战。积极面对挑战，做好各项准备，克服精神和身体上的困难。球员们要确立自信，尽力展现自己的能力。”她说，韩国队是亚洲劲敌，阵中有很多出色的球员，在球场上的变化也很多，她将根据实际情况排兵布阵。在半决赛获评全场最佳球员的王珊珊表示，对日本队的比赛消耗很大，目前正积极调整。“对我来说没有很大压力，我们已经进入决赛了，会放平心态，全力以赴，享受比赛。当然如果能够赢得亚洲杯，对我们这个新团队来说是一个很好的开始。”王珊珊说。

【赛中】两球落后，铿锵玫瑰再次上演绝杀逆转好戏

6日晚，在王珊珊的母校——涧西区东升三小一间会议室内，鲜花吐芳，国旗招展，洛阳姑娘王珊珊的父母和亲友齐聚一堂，为中国女足加油助威。

当晚19时，决赛正式打响。本场比赛，当家花旦王霜伤愈复出，令国家队如虎添翼。比赛开始后，中国女足两翼齐飞，多次传出直塞球，屡屡威胁对方禁区。上半场第十分钟，中国队传出单刀球机会，可惜球速稍快，未能把握住射门机会。观赛现场，王珊珊的亲友先是振臂高呼，随后发出一片惋惜的赞叹声。

与半决赛相比，中国队在决赛的进攻组织表现得更为积极主动，持球、带球突破和过人传球等技术动作更加自信从容，而韩国队则一直收缩防守，直到比赛进行至第25分钟，利用一次反击机会，韩国队反击得手，取得领先。

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本届亚洲杯比赛上，中国女足不止一次上演绝地反击的逆转取胜戏码。不过，由于和日本队的血拼耗费了太多体力，上半场比赛的最后阶段，中国队场面一度出现被动。上半场第46分钟，中国队球员在禁区防守时被判罚点球，中国队0比2落后。见此情景，家乡亲人纷纷加油，希望姑娘们能够重振旗鼓。

下半场比赛，中国女足调兵遣将，王珊珊从中后卫位置解放出来，出现在中前场，积极参与进攻，中国队放手一搏。转机说来就来，第65分钟，中国队获得点球机会，唐佳丽一蹴而就，将比分改写为1:2。5分钟后，唐佳丽人球分过杀入韩国队底线，传出一记势大力沉的传中球，后排跟进的中国队员鱼跃冲顶，球应声入网，2比2。洛阳现场的观众顿时沸腾了，王珊珊的父亲王瑞金振臂高呼，现场国旗挥舞，呐喊声此起彼伏。

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比分扳平后，中国女足士气大振，多次通过右侧边路突入对方禁区，可惜临门一脚差之毫厘。伤停补时第93分钟，中国队在反击中获得良机，王珊珊一脚直塞球穿透对方防线，队友肖裕仪把脚怒射，足球直挂死角，3比2，中国女足上演惊天大逆转，夺得冠军。