这个春节，洛阳“文旅大餐”年味浓！

刚刚过去的春节假期，你出游了吗？6日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，今年春节，洛阳市积极倡导“洛阳人游洛阳”，文化旅游活动丰富多彩，产品供给亮点频出，留洛过年惠民给力，疫情防控扎实有效，聚客效应显著提升，文化旅游市场安全有序、喜庆祥和。

刚刚过去的春节假期，你出游了吗？6日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，今年春节，洛阳市积极倡导“洛阳人游洛阳”，文化旅游活动丰富多彩，产品供给亮点频出，留洛过年惠民给力，疫情防控扎实有效，聚客效应显著提升，文化旅游市场安全有序、喜庆祥和。

春节期间，近距离本地居民民俗文化游、乡村旅游受到追捧，隋唐洛阳城国家遗址公园、龙门石窟、洛邑古城、鸡冠洞、倒盏村等各景区举办的民俗活动成为热点。王城公园迎春灯会以“龙腾虎跃闹新春 华灯璀璨耀王城”为主题，共打造八十余组栩栩如生的大、中型彩灯和五万余盏气氛装饰灯，营造了浓浓的新春节日氛围，不少市民游客来王城公园开启“白天观虎，夜间赏灯”的游园模式；栾川县启动“云游栾川中国年”惠民活动，鸡冠洞景区“热闹民俗，乐游鸡冠洞活动”、竹海野生动物园“千锅炸油货”新春美食节等活动，带领市民游客感受栾川年俗魅力；倒盏村开展民俗大舞台、媒婆说媒演出、红火虎年喷火秀等多种形式的民俗活动，吸引众多游客前来互动，每天接待游客量达5万人次左右。