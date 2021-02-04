春节生产不“减速” 洛阳工业企业冲刺开门红

一年春好处，奋进正当时。春节假期，洛阳工业企业过节不忘促发展，加班加点忙生产，为奋力推动全市经济开门红、全年红奠定坚实基础。

一年春好处，奋进正当时。春节假期，洛阳工业企业过节不忘促发展，加班加点忙生产，为奋力推动全市经济开门红、全年红奠定坚实基础。

洛阳市工信局负责人介绍，结合深入开展“万人助万企”活动，洛阳市于春节前启动统筹工业企业疫情防控和助力企业发展工作机制，指导企业扎实做好疫情防控各项工作，从大年三十到正月初六，全市215家规模以上工业企业正常生产，在60户重点工业企业中，有32家不停产或部分停产，合计占比53.3%。

有正常生产抢抓产业“风口”的生动实践。正月初一，洛阳万基铝加工有限公司成功下线一卷16吨新开发的手机中控板及配套五金件专用铝材。去年年底，面对国内外高档电子配件市场异常火爆局面，该企业抢抓产业“风口”，与国际知名品牌手机成功对接，仅在春节期间，就已生产手机中控板及配套五金件专用铝材200余吨，并实现陆续发货。

订单饱满、生产不停的火热形势，同样出现在中国石化洛阳石化公司里。其铁路运输编组站近日格外热闹，多辆列车整齐排列，随后陆续驶出站台，把各类产品运往国内各地。

根据规划，洛阳石化在今年将抓住产业“风口”，加快推进洛阳—新郑国际机场航煤管道建设，并抓住乙烯产业发展机遇期，加快推进百万吨乙烯项目落地，进一步助力企业向炼化一体化转型发展。

有早早复工开启新年奋斗的热闹画面。正月初三，大街小巷还洋溢着浓浓欢乐气氛，中国一拖已是机声隆隆，随着叉车不停奔走，零件被接连摆放整齐，该企业职工开启了新一年的奋斗。

在齿轮传动公司，大家铆足干劲，待设备调整好后，认真加工着零件；在铸锻公司消失模分厂，员工们细致入微，组合好每一个产品……伴随着产销两旺大好局面，中国一拖下属各单位多条生产线均已就绪，按照相关要求做好防疫生产“两手抓”，内保主机厂供应，外保开拓件发出，为企业实现开门红不懈努力。

有发起招聘力争再上台阶的积极扩容。正月初五，格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地发出“英雄榜”，开启新一轮现场招聘，需求工种包括装配工、操作工、钎焊工、模修工等，目前已收到数百份申请。

招聘源于生产不断提级。去年以来，洛阳格力保持产能持续提升，目前日产能已达到去年年初5倍水平。该企业按计划将于正月初八开工，今年其“三内三外”总装生产线将全面投产达效，企业正在向月产值新高发起冲击。

根据规划，对于节后计划复工复产企业，洛阳市将明确专人专班做好服务保障，确保按节点顺利复工复产、达产达效，确保2月底前规模以上工业企业复工复产率超95%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 拓如印 赵鹏钧 周双雪 李宇）(受访单位供图)